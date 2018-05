Mediechef i Amnesty International: Tyrkiet er blevet et fangehul for journalister

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forestil dig, at Politikens chefredaktør Christian Jensen blev arresteret for sin støtte til ’terrororganisationer’. Eller at Weekendavisens Martin Krasnik blev idømt fængsel på livstid for at have ’planlagt at omstyrte staten’.

Tanken virker langt ude, men den afspejler situationen i dagens Tyrkiet.

En række af landets mest kendte og respekterede journalister er spærret inde, og for andet år i træk tager Tyrkiet prisen som det land, der fængsler flest journalister. Omkring en tredjedel af verdens fængslede journalister er bag tremmer i Tyrkiet, som i det nye indeks over den globale pressefrihed indtager plads nummer 157 ud af i alt 180 lande.

»At arbejde under en konstant trussel om anholdelse og straf gør livet ekstremt vanskeligt. Men journalistik er vores job. Vi er nødt til at udføre det og forsøge at tale om sandheden i Tyrkiet«, siger Çağdaş Kaplan, redaktør for nyhedssitet Gazete Karınca.

Den sandhed er blandt andet denne:

Under Tyrkiets undtagelsestilstand, introduceret som en ’midlertidig ekstraordinær foranstaltning’ efter militærkupforsøget for næsten to år siden, er menneskerettighederne blevet decimeret, og de uafhængige medier er blevet fuldkomment udhulede. Fredelig protest og legitim kritik er blevet kvalt med antiterrorlove.

Siden kupforsøget har myndighederne fængslet mere end 120 journalister på grundløse anklager om terrorisme.

Mindst 180 medier er lukket.

Det har skabt et klima af frygt, som Eren Keskin, chefredaktøren for det kurdiske medie Özgür Gündem, forklarer således:

»Jeg forsøger at udtrykke mine synspunkter frit, men jeg tænker mig stadig om en ekstra gang, hver eneste gang jeg taler eller skriver«.

Hakkı Boltan fra foreningen af frie journalister, som blev lukket i november 2016, fortæller mig:

»Tyrkiet er blevet et fangehul for journalister. Vi havde 400 medlemmer, da vi blev lukket. 78 af dem er nu i fængsel. Den eneste måde, vi kan overkomme situationen på, er med solidariteten fra journalister rundt om i verden, der står sammen med os.«

Over det sidste år er den solidaritetsbevægelse vokset gennem kampagnen Free Turkey Media, som også flere fremtrædende danske journalister og mediechefer har støttet offentligt.

Kampagnen er lanceret af Amnesty International, PEN, Journalister uden grænser, Committee To Protect Journalists og flere andre organisationer. Målet er at samle støtte fra journalister, ligesom det skete under kampagnen #FreeAJStaff, da tre Al Jazeera-journalister sad fængslet i Egypten igennem 2013 og 2014

Én af de journalister, Mohamed Fahmy, tilbragte mere end 400 dage bag tremmer. I dag fortæller han mig, hvordan de små nyheder, han modtog udefra, hjalp ham i de mørkeste øjeblikke:

»Selvom jeg sad på gulvet i min kolde snuskede celle, gik det op for mig, at jeg ikke bare kæmpede for min egen frihed. Den hidtil usete globale støtte sendte også en besked til vores fangevogtere om, at verden fulgte os tæt«.

En anden af #FreeAJStaff-journalisterne, Peter Greste, fortæller: