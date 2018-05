Mette Bock: Jeg er helt klar over, at P2 findes, men kulturen fylder for lidt i det samlede mediebillede

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Som et led i regeringens netop fremlagte forslag til ny medieaftale indgår forslag om etablering af henholdsvis en ny tv-kanal og en ny radiokanal, der skal have musik, kulturformidling og folkeoplysning som omdrejningspunkt.

Der er, i min optik, klart behov for mere plads til både dybere og bredere kulturformidling i en tid præget af det hastige og letfordøjelige.

Der er i oplægget afsat et offentligt tilskud på 50 mio. kroner årligt til tv-kanalen og 30 millioner kroner årligt til radiokanalen. Det er ikke småpenge.

De eneste kommentarer, jeg hidtil har registreret, er spørgsmål om, hvorvidt kulturministeren da ikke er klar over, at vi har DR’s P2 allerede?

Jo, det er jeg helt klar over. Men kulturen fylder for lidt i det samlede mediebillede.

Er det en dårlig idé med de nye kanaler?

Jeg fristes til at konkludere det, når reaktionerne ikke er andre end de ovenfor beskrevne.

Hvis hverken kunstnere og andre, der arbejder med kultur til daglig, eller de mange borgere, der er optaget af kulturens betydning for vore lov og samfundet som helhed, synes, at behovet er der, er der jo ingen grund til at kæmpe for sagen. Så enkelt er det.

Hvis vi skal opprioritere og nytænke formidlingen i både dybde og bredde, kræver det i min optik mere plads, flere timer og nye formidlingsgreb.

Lad mig understrege, at dette ikke er en kritik af P2’s dygtige medarbejdere.

Men på samme måde, som etableringen af Radio24syv angiveligt også puffede venligt til udviklingen af DR’s P1, tror jeg, de nye kanaler kan bidrage til mangfoldighed og synlighed.

Kulturen har værdi. Den åbner vore sind for refleksion og følelser. Lærer os at forstå os selv og andre. Det er værdier, der ikke kan aflæses i regneark, evalueringer og effektmålinger, som vi har så rigeligt af for øjeblikket.

Jeg vil derfor opfordre alle, der måtte have såvel kritiske som konstruktive tanker om en ny kanal, til at give lyd fra sig.

Det er nu, forhandlingerne pågår. Så bryd venligst radiotavsheden.