Gravid: Er det fordi, medicin hovedsageligt udvikles af mænd, at der endnu ikke er lavet et middel mod min kvalme?

Jeg er gravid for første gang. Lykken over de to streger blev hurtigt afløst af en omklamrende kvalme, der fulgte mig overalt, hvor jeg gik. Jeg har kastet op flere steder på gaden i Aarhus, hvor jeg bor. Blandt andet midt på Nørre Allé en travl hverdagsmorgen på vej på arbejde.

Jeg er vågnet om natten af min kvalme, hvor jeg har været nødt til at løbe på toilettet, og flere dage har kvalmen været så voldsom, at jeg ikke har været i stand til andet end at ligge i min seng og vente på, at den gik over.

Jeg forhørte mig hos andre gravide i samme situation som mig, som fortalte mig, at jeg bare måtte holde ud, for det gjorde de. Lægen fortalte mig, at jeg skulle prøve at spise flere bananer. Den kvalmestillende medicin, der findes, gives kun i nødstilfælde, og den var jeg i hvert fald ikke kvalificeret til at få. For jeg er langtfra den, der er værst tilredt. Jeg har veninder, der er blevet indlagt med saltvandsdrop, fordi de har været så dehydrerede af at kaste op konstant.

Det får mig til at undre mig over, hvorfor det skal være sådan. Hvorfor er der ikke nogen hjælp at hente? Kvinder har været gravide og formentligt lidt af graviditetskvalme i lige så lang tid, som menneskeheden har eksisteret.

Der er tale om halvdelen af jordens befolkning, hvoraf 90 procent af alle gravide menes at lide af graviditetskvalme. Hvordan kan det være, at der endnu ikke er opfundet et middel, der kan afhjælpe kvindernes problemer?

Imens jeg venter på den ikke-fosterskadelige kur mod kvalme, tager jeg mig en banan mere og håber på, det snart bliver bedre af sig selv

Fordi det er den anden del af jordens befolkning, der forsker i medicin og udvikler lægevidenskaben, fristes jeg til at tænke. To tredjedele af alle medicinske studier er lavet af mandlige forskere, viser et nyt dansk-amerikansk studie fra 2017, der har undersøgt 1,5 millioner medicinske studier, ifølge Videnskab.dk. Måske har de ikke det samme incitament til at afhjælpe graviditetsgener, da det ikke er dem, det går ud over?

Måske er det af den samme grund, at mennesket kunne gå på månen, inden p-pillen blev udviklet. Og af samme årsag, at der endnu ikke er blevet opfundet en lignende præventionsløsning til mænd, så kvinderne ikke behøver at døje med bivirkningerne.

Man ved ikke engang, hvorfor kvinderne lider af graviditetskvalme. Den årsag, tænker jeg, er det første skridt til at kurere problemet. Men det er endnu ikke blevet afklaret, selv om man ellers skulle tro, at vi havde haft rigeligt med tid til at undersøge problemet nærmere.

Jeg skal ikke gøre mig klog på noget som helst lægefagligt, jeg undres bare over, hvordan graviditetskvalmen accepteres som et helt naturligt onde ved en graviditet og som noget, alle kvinder bare må igennem.

Jeg er med på, at graviditet og fødsel er noget af det allermest naturlige og mirakuløse i verden, og jeg er ikke nødvendigvis stor tilhænger af, at vi laver alt for meget om på vores krop, som den er indrettet og designet fra naturens hånd. Men man kan jo godt gøre vores naturlige kroppe lidt mere behagelige at leve i, ligesom mænd kan hjælpes på vej til et godt sexliv i den sidste del af livet, når dele af kroppen ikke helt vil være med længere.

Det er i hvert fald blot mit ydmyge opråb til lægevidenskaben. Og imens jeg venter på den ikke-fosterskadelige kur mod kvalme, tager jeg mig en banan mere og håber på, det snart bliver bedre af sig selv.