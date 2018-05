Ammitzbøll: Sig farvel til myten om manglende opbakning i dagpengesystemet

Beregninger fra Finansministeriet fra februar viser, at beskæftigelsen falder med 8.400 personer, hvis dagpengene årligt hæves med 15.000 kr. Samtidig vil de offentlige udgifter stige med 2,8 milliarder.

Herhjemme har beskæftigelsen netop sat rekord. Så langt var vi ikke nået uden rimelige og fornuftige reformer, der styrker dansk økonomi, og uden tidligere reformer ville danske virksomheder opleve endnu større mangel på arbejdskraft, end de gør i dag. Mange virksomheder melder om mangel på hænder, og vi kan hurtigt stå i en situation, hvor manglen stiger. Derfor vil regeringen meget gerne øge arbejdsudbuddet, men det skal vi have opbakning til i Folketinget.

Vi skal overveje, hvordan vi hjælper med at sikre, at landets virksomheder har adgang til nok hænder, og hvordan vi kan hjælpe endnu flere til at få et aktivt job med beskæftigelse. Det er blandt andet oplagt at se nærmere på nyuddannede i dagpengesystemet, som fylder mere og mere op blandt dagpengemodtagerne. Hver fjerde dagpengemodtager er i dag nyuddannet, og her er et potentiale i at få flere til at gå direkte fra uddannelse til et arbejde.

Siden starten af 2013 har dimittendledigheden ligget stabilt omkring 20.000 fuldtids-personer, imens det totale antal dagpengemodtagere er faldet fra 120.000 til 80.000 fuldtidspersoner. I den situation, vi står i, er der derfor god grund til at se på mulighederne for at få de unge til at vælge job fremfor en tur forbi dagpengesystemet.

Jeg foreslår, at vi én gang for alle dropper berøringsangsten for reformer, og at vi én gang for alle afliver myten om, at vores dagpengesystem er truet.