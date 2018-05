Omskåret: Jeg har altid syntes, at en penis med forhud ligner en rå forårsrulle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Debatten for eller imod omskæring af drenge i Danmark fylder mig med undren. Undren over at se en debat, hvor de fremmedfjendske har fundet fælles fodslag med speltsegmentet. Undren over, hvor skinger debatten er sine steder, især de krystalglasknusende indlæg, som sidestiller mandlig og kvindelig omskæring – det svarer til at sidestille tatovering og brændemærkning, og jeg vil påstå, at der er forskel.

Men måske mest af alt undren over, at vi ikke har været vidner til en #MeToo-agtig flodbølge af ofre for mandlig omskæring. Der findes jo masser af velartikulerede omskårne mænd, som ikke føler sig underlagt social kontrol. Hvor er deres klagesange i denne debat?

Jeg betragter mig selv som 100 procent dansker og 10 procent jøde. Det giver tilsammen mere end 100, men man kan godt være begge dele. Til gengæld er jeg 0 procent troende.

I teenageårene begyndte mine kammerater at snakke om nakkeost. De måtte forklare mig, hvad det var; skidt, der samler sig under forhuden, lige så ulækkert, som det lyder.

Så hvordan har oplevelsen af omskæring været i mit ikke-religiøse liv? Jeg har ladet mig fortælle, at der var komplikationer efter min omskæring, men det har jeg ingen minder om, ud over noget, som måske er en rest af et lille ar.

Da jeg kom i skole, var jeg ked af at se anderledes ud i brusebadet efter gymnastiktimerne. Men ikke mere end klassens tykke dreng eller den første/sidste til at få kønsbehåring. Det gik hurtigt over, og ikke en eneste gang har jeg oplevet kommentarer eller ubehagelig stirren, heller ikke som voksen i sportsklubber. Hurtigt blev jeg glad for at være omskåret ud fra en æstetisk synsvinkel. Jeg har altid syntes, at en penis med forhud ligner en rå forårsrulle.

I teenageårene begyndte mine kammerater at snakke om nakkeost. De måtte forklare mig, hvad det var; skidt, der samler sig under forhuden, lige så ulækkert, som det lyder. Det er man heldigvis forskånet for som omskåret, og det samme kan siges om de omskårnes kvinder. Livmoderhalskræft, som har en direkte sammenhæng med dårlig hygiejne hos mænd, er nærmest ikke-eksisterende i befolkningsgrupper med omskårne mænd.

Skal vi have et lovindgreb? Vis mig først de mænd, som føler, der er blevet begået et overgreb mod dem, mændenes MeToo

På et andet punkt er mandlig omskæring en fordel for kvinder, men her betaler manden en pris: Huden på den blottede glans hærdes hurtigt, når den ikke længere er beskyttet af en forhud, og det fører til en gradvist aftagende følsomhed.

På plussiden giver det bedre kontrol og udholdenhed under samleje. På minussiden bliver samlejet måske en mindre oplevelse for manden. Jeg ved ikke, hvor mange andre omskårne mænd der oplever disse forskelle, og om de ser det som et plus eller minus.

For at vende tilbage til debatten. Jeg ved ikke, om jeg havde valgt at blive omskåret, hvis jeg skulle vente, til jeg var 18. Nok ikke, da jeg ikke er religiøs og dengang ikke plejede omgang med andre omskårne. Men jeg har aldrig været ked af at være omskåret, bortset fra i badet til de første gymnastiktimer.

Skal vi have et lovindgreb? Vis mig først de mænd, som føler, der er blevet begået et overgreb mod dem, mændenes #MeToo. Uden en masse ofre handler denne debat måske om noget helt andet, principper frem for mennesker eller en ny slags social kontrol. På den anden side håber jeg, at de religiøse samfund kan vise ubetinget tolerance over for troende forældre, som måtte vælge at vente med omskæring. Live and let live.