Datter til psykisk syg: Jeg blev bedt om at sige godnat til min mor. Jeg tog hendes iskolde hånd og gav den et kys

En tung bølge af tåge lagde sig over et skyfrit København i takt med, at kaosset i mit indre voksede. En bitter smag fra mine kinder ætsede mine tænder og tunge. Angst. Min krop føltes som splittet i atomer; overtaget af en ulidelig, alt for velkendt smerte. Angst for at leve og angst for at miste. Et levende mareridt, kun få stifter bekendtskab med. Selvbebrejdelse, frustration og ulykkelighed.