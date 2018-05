Efter sidste års tragiske vandscooterulykke: Hvorfor skal vi andre straffes med en Berlinmur i havnen?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Søndag 6. maj var årsdagen for den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn med to dræbte amerikanske studerende og efterfølgende selvransagelse hos alle, myndigheder, sejlere og den brede offentlighed.

Hvorfor skete det uundgåelige?

Den hovedtiltalte fik beskedne to års fængsel, som anklagemyndigheden har anket

Det havde ikke skortet på advarsler i årene op til ulykken – masser af iagttagere og sejlere har råbt vagt i gevær. Nu er der strammet op med bedre politipatruljering og lovgivning mod vanvidssejlere. Chokket og den store mediedækning har helet såret, en vis selvjustits har indfundet sig, så min sejltur rundt i havnen i går var fredfyldt og behagelig. Selv politiet bekræfter, at de kun har småsager med manglende redningsveste og speedbådsbeviser.

Ro og sikkerhed i havnen er blevet en folkesag.

Tilbage sidder vi som havnebrugere og undres såre. Af otte vanvidssejlende vandscooterførere blev kun een, den uheldige, der begik uagtsomt manddrab, dømt for vanvidssejlads.

De syv andre kunne nøjes med bøder for ulovlig tilstedeværelse i havnen og for hurtig sejlads. Den hovedtiltalte fik beskedne to års fængsel, som anklagemyndigheden har anket. Myndighederne, dvs. By og Havn, har på politiets anmodning besluttet at afstraffe alle kollektivt ved de facto at lukke den sydlige del af havnen for småbådssejlads og fri passage for kajakker.

Foreløbig er sagen sparket til hjørne, så de planlagte forhadte jerngitre kan erstattes af en anden form for afspærring. For spærres skal der tilsyneladende. Trods det meningsløse og symbolagtige i reaktionen. Siden ulykken har vi nemlig ikke set en eneste vandscooter i havnen, og man lukker vel ikke Øresundsbroen permanent, hvis en ulykke har fundet sted.

Jeg håber, den sunde fornuft tager over, og at myndighederne besinder sig. Berlinmure er af det onde og bliver revet ned før eller senere.