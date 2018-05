9. klasse-elev: Skolens sociale tyranni afvæbner morgendagens frihedskæmper

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»At forbedre er at ændre. At være perfekt er at ændre ofte«. Sådan lyder den direkte oversættelse af det velkendte citat af Winston Churchill. Under 2. verdenskrig bekæmpede han Adolf Hitler og hans tyske imperium. Såvel som de danske frihedskæmpere gjorde, da de forsøgte at sabotere den tyske besættelsesmagt.

Jeg har set mange film og læst bøger om disse frihedskæmpere. Nogle af dem var sågar på min alder. I 9. klasse.

I vores 9. klasse sidder pigerne og kigger ned i deres telefoner og sender streaksnaps til hinanden, og fra deres apparater udgår deres verden. I den anden ende af klassen hænger rødderne ud. De griner højlydt, mens de diskuterer, hvem der drak flest bajere i sidste weekend, og hvem der kan købe smøger på tanken uden at skulle vise ID.

I hjørnet sidder to nørder begravet i deres computere, for deres bærbare maskiner gør ikke nar af dem eller griner, hvis de siger noget dumt på klassen.

Og i midten af klasselokalet sidder jeg og reflekterer over, hvem af disse mennesker der for omkring 75 år siden ville have kæmpet for, hvad de troede på. Vi debatterer ofte i klassen. Ikke fordi vi har lyst til at være uenige med hinanden, men fordi det skal vi i samfundsfag. Naturligvis er det langtfra alle, der deltager i diskussionerne. Som regel er det kun en fem stykker.

Kun de, der føler, at de selv har en social status, der er tilstrækkelig høj til, at deres ytringer ingen konsekvens har for dem.

Lader man modstanden vinde, så vokser man op med troen på, at ens holdning ikke er noget værd

Siger de andre mere usikre elever derimod noget, kan det let have den konsekvens, at de bliver upopulære.

Sådan fungerer det sociale tyranni, der desværre til tider viser sit fæle ansigt i den danske grundskole. Jeg nægter at tro på, at det er, fordi resten af mine klassekammerater ikke har en holdning. Det ved jeg, at de har. Jeg forstår dem godt. Det er ikke altid let at kæmpe for sin holdning. Modstanden kan være stærk, og så er det ikke unormalt at tænke:

’Ja, jeg får alligevel ikke noget ud af at sige de andre imod, så jeg holder bare min kæft’, og det er lige her, at en fejl bliver begået.

For holder man sig tilbage, bukker man under for presset, og lader man modstanden vinde, så vokser man op med troen på, at ens holdning ikke er noget værd. At den er ligegyldig.

Man vil gennem hele sit liv møde modstand og uenigheder, og vænner man sig i sin barndom til at bukke under for presset, så får vi aldrig ændret på de problemstillinger, der udfordrer vores verden:

Klimaforandringer, fattigdom, borgerrettigheder, ligestilling, våbenlovgivning osv.

De store historiske personligheder, vi alle sammen kender så godt, kender vi, fordi de ikke har bukket under for presset. Vi kender dem, fordi de har kæmpet for det, de troede på, og det på trods af, at alle odds var imod deres ideologier.

Martin Luther King, Nelson Mandela, Malala Yousafzai og så mange flere har kæmpet for deres rettigheder, selv med bevidstheden om, at både deres liv og frihed var på spil. Men deres basale rettigheder betød så meget for dem, at de var parat til at dø for dette formål.

Disse mennesker lærer os, at vi er nødt til at finde modet, hvis vi oplever uretfærdighed eller ulighed, og spørge os selv: Hvad er jeg villig til at gøre for at ændre dette?

Forandring kommer ikke af sig selv. Forandring er noget, vi som helhed er med at forme. Vi er den forandring, vi selv søger.