Arkitekter om Blox: Vi skal glæde os over, at Danmark har fået et markant hus

Efter et par uger i strid modvind slog Blox forleden dørene op under en strålende sol.

Som samfundsborgere, der holder af og engagerer os i vores by, vil vi gerne være med til at nuancere debatten. Det handler ikke alene om bygningens æstetiske kvaliteter, men også i høj grad om, hvorvidt den formår at leve op til målsætningerne om at være et både fagligt og rekreativt samlingssted.

Dorte Mandrup, grundlægger Dorte Mandrup
Johnny Svendborg, grundlægger Svendborg Architects
Kim Herforth Nielsen, grundlægger 3XN
Knud Fladeland Nielsen, indehaver af Arkitektfirmaet Knud Fladeland Nielsen
Louis Becker, Design Principal og Partner Henning Larsen

Allerede nu er Blox en destination, som tiltrækker arkitektur- og designinteresserede turister fra hele verden. Ligesom samarbejder på tværs af brancher og uddannelsesinstitutioner allerede nu skaber nye ideer, indsigter og initiativer til gavn for dansk arkitektur både nationalt og globalt. Det er et hus skabt til den dialog mellem mennesker, kulturer og steder, der er udgangspunktet for al arkitektur. Det tegner godt for fremtiden og dansk arkitekturs plads i verden.

Arkitektur påvirker mennesker, byens rum og bygninger. Derfor er det naturligt, at det skaber debat, når der opføres nye og markante bygninger i byen. Når valget faldt på den hollandske tegnestue OMA, var det ikke uventet, at bygningen kunne blive kontroversiel.

OMA’s grundlægger Rem Koolhaas har særligt i sine tidlige bygninger bidraget til at flytte moderne arkitektur ved at bryde med konventionerne og gå nye veje. Så når man beder en af verdens mest teoretisk funderede arkitekter om at tegne og bygge et hus, ja, så får man selvfølgelig ikke et bygningsværk baseret på en følsom indpasning og forståelse af de historiske bygninger i nærheden.

Derfor kan man betragte valget af OMA som både modigt og et udtryk for internationalt udsyn, der er med til at tilføre København nye impulser.

Da Arne Jacobsen i sin tid designede SAS-hotellet, mødte også det projekt massiv modstand. Kritikerne sammenlignede den stærkt amerikanskinspirerede skyskraber med et »hulkort« og en »cigarkasse«. Ikke desto mindre er det i dag et af landets højst skattede bygningsværker.

For at skabe udvikling og dynamik er det vitalt at blive udfordret og hente inspiration udefra. På samme måde som danske arkitekter i disse år oplever en stigende efterspørgsel fra hele verden efter de kvaliteter og udtryk, som kendetegner vores tilgang til arkitektur, er det også vigtigt, at vi selv er åbne over for at invitere arkitekter fra andre lande til at bidrage til udviklingen af danske byer.

Resultatet vil være anderledes, ikkenordisk, udfordrende og kan måske endda virke provokerende for nogle. Men det er netop hele pointen. Arkitektur kan og skal være med til at flytte grænser. Ingen by bør være statisk og museal. Vi skal glæde os over, at Danmark har fået et markant hus, der medvirker til at markere København som en international by. Snart vil schweiziske Herzog & de Meuron bygge et nyt supersygehus, og japanske Kengo Kuma skal bygge ved Københavns havnefront – vi glæder os til at byde vores udenlandske kollegaer velkommen til Danmark.