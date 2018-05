Lærer: Jeg spurgte min elev, om hun var okay. Mere skulle der ikke til, før tårerne trillede ned ad hendes kinder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da Søren Pind forlod dansk politik, blev jeg ked af det. Ikke som så mange andre på grund af hans karisma og politiske talent, men fordi han lige før sin afsked havde givet mig håb om, at han åbnede de politiske øjne for eksplosionen af stress og mistrivsel blandt børn og unge.

I radioprogrammet ’Slotsholmen’ fortalte han en uges tid før sin afsked, at han og politikerkollegaerne har et medansvar for den sørgelige udvikling, hvor det efterhånden er et almindeligt vilkår, at børn og unge går ned med stress i vores uddannelsessystem.

Det kan kun gå for langsomt med at få gjort noget. Den ene undersøgelse efter den anden viser alarmerende tal. 25,1 procent af de unge mellem 16 og 24 har ifølge Den Nationale Sundhedsprofil et højt stressniveau. Tallet for kvinderne i aldersgruppen er 40,5 procent.

Det er helt vildt gakket, at vi tilsyneladende accepterer de absurd høje tal. For de er jo ikke bare tal. Der er mennesker bag. Som lærer møder jeg igen og igen elever, der mistrives og er stressede.

Samme dag Pind afleverede nøglerne til ministerbilen, havde jeg en sen eftermiddagstime med en af mine klasser. En af pigerne så helt grå ud i ansigtet. Jeg spurgte hende, om hun var okay. Mere skulle der ikke til, før tårerne trillede ned ad kinderne i stride strømme.

Hvad skal vi bruge alle de vildt dygtige 12-talselever til, hvis de alligevel ender grædende derhjemme i fosterstilling?

»Jeg føler mig bare så presset med det hele«, hulkede hun. Vi talte lidt, og til sidst sendte jeg hende hjem og sagde, at hun altså skulle blive hjemme i sengen dagen efter med junkfood og dårlige Netflix-serier. »Men så kommer jeg jo bagud i skolen«, svarede hun, som i øvrigt er en superdygtig elev.

Episoden, som bestemt ikke er enestående, fortæller en del om den helt unge generation. De gør rent faktisk, hvad de får besked på. De begår ingen kriminalitet, passer deres skole, får høje karakterer og forsøger at skynde sig gennem uddannelsessystemet. For det er det, vi fortæller dem, at de skal gøre. Mit spørgsmål er: Hvad skal vi bruge alle de vildt dygtige 12-talselever til, hvis de alligevel ender grædende derhjemme i fosterstilling?

Vi har desværre skabt et samfund, hvor det handler om at komme så hurtigt igennem uddannelsessystemet som muligt, så de unge hurtigt kan komme ud som gode skatteborgere. Det er altså et system, hvor de unge er til for systemets skyld, for at få det til at løbe rundt.

Søren Pinds selvransagelse gav mig håb om, at der kunne sættes en politisk dagsorden, der kunne trække i en anden retning. Men det kræver mere end blot snak i radioprogrammer. Det kræver handling.

Derfor ærgrer det mig meget, at det oven i Pinds udtræden af regeringen blev foreslået af selvsamme regering at indføre læringsplaner for de 5-6-årige børn, der begynder tidligt i skolefritidsordning. Det lægger sig lige i slipstrømmen af skatteborgertænkningen.

Nu skal leg erstattes med læring, og dermed begynder vi endnu tidligere med at fortælle vores børn, at det, der giver dem værdi, er, hvad de præsterer fagligt. Senere skal børnene igennem den ene nationale test efter den anden, og deres uddannelsesparathed vurderes tidligere og tidligere, ligesom deres karakterer får større og større betydning for deres uddannelsesvalg.

Så skal de igennem en ungdomsuddannelse, hvor det er vigtigere at vælge fag, som giver de unge det bedste karaktersnit, end at vælge det, de interesserer sig for. Hvorfor? Fordi de skal ud som de gode skatteborgere, så de kan tjene til statens videreførelse. Konsekvensen? Stress og mistrivsel.