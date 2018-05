Unicef: Lars Von Triers voldsorgie i ny film når ikke virkeligheden til sokkeholderne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Filminstruktøren Lars von Trier har begået en ny film, ’The House That Jack Built’.

Under gallapremieren i Cannes udvandrede en del af publikum efter voldsomme voldsscener. Andre kvitterede med stående bifald. Alt er, som det plejer, når Lars von Trier er i spil, så i den kommende tid skal vi diskutere, om han er gået over stregen.

Er det modbydeligt at gøre vold mod kvinder og børn til kunst og underholdning?

Eller er filmen et eksempel på kunstens fornemste rolle som provokerende?

Det er en spændende diskussion.

Hos Unicef er vi glade for, at debatten om volden er kommet så stærkt på dagsordenen.

Vi ville bare ønske, at den ville gå et skridt videre. At den ville bevæge sig ud af biografmørket og forholde sig til virkeligheden. Ret f.eks. blikket mod Syrien, hvor byer belejres i årevis, så børn lider sultedøden eller bliver ofre for bomber og geværkugler.

Eller Yemen, hvor knap 400.000 børn er så underernærede, at de vil dø, hvis ikke de får akut hjælp.

I begge lande skyldes lidelserne de voksnes krig. Bevist blokade af livsnødvendige forsyninger er vold i sin mest simple og grusomme form.

Modsat Cannes’ filmpaladser kan man ikke udvandre fra virkeligheden. Den fortsætter, indtil vi voksne beslutter os for at ændre den.

Eller tag til DR Congos uroplagede Kasai-provins. Her består 60 procent af de bevæbnede grupper af børn, der tvinges til at begå vold, udsættes for traumatiserende og i nogle tilfælde dødelige overgreb. 416 skoler i provinsen er blevet angrebet eller brugt til militære formål. På skoler er der børn; det er en grundregel, så angriber man dem, går man direkte efter børnene.

Eller ret blikket mod Gaza, hvor der er adskillige unge mellem ofrene i sammenstødene ved grænsehegnet til Israel.

I alle konflikterne er der tale om systematisk vold og mord på børn.

Og vi behøver ikke engang væbnede konflikter for at finde masser af vold mod børn. Tag et kig ind i dagligstuen hos Hr og Fru Danmark. Her udsættes hver sjette ung for vold, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Vold er desværre triviel hverdag.

Den behøver ingen hvinende violiner eller røde løbere.

Så lad os endelig debattere vold mod børn, men lad ikke debatten begynde og slutte med spørgsmålet om, hvorvidt Lars von Trier har et problem.