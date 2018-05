'Slapsvanset' Brøndby-fan til Marstal: Kom ud i den friske luft, og tag med mig på Brøndby Stadion

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I et indlæg den 14. maj beretter musikeren Henrik Marstal om hans oplevelser Kristi Himmelfartsdag. Her sad han i sin lejlighed og så på nogle billeder i medierne af Brøndby-fans, der marcherede fra Rådhuspladsen til Fælledparken forud for pokalfinalen mod Silkeborg.

Det giver ham anledning til at drage nogle ret vidtløftige konklusioner, hvis hovedpointe er, at de 18.000 marcherende fans udgjorde en »ekskluderende, tribal mandskultur«, der ifølge Marstal hverken var en folkefest for kvinder, børn eller slapsvanse.

Nu lever jeg med min universitetsuddannelse og min slapsvansede 43-årige far-krop uden tatoveringer næppe op til Marstals stereotype opfattelse af en fodboldtilhænger, men hans indlæg kalder på en replik. I modsætning til Marstal deltog jeg rent faktisk i marchen, og jeg kan ikke genkende billedet af de 18.000 mennesker, som »maskulinitetsdrevne mænd, der... i hovedsagen ekskluderer alle«. Tværtimod.

Hvad der derimod slog mig Kristi Himmelfartsdag var netop i hvor høj grad, der var tale om et inkluderende fællesskab. Jeg var overrasket over, hvor stor en spredning i alder, køn og etnicitet, der var blandt deltagerne. Det var en manifestation af et fællesskab, hvor der var plads til alle, både tatoverede mænd, kvinder, børn, modne mennesker, musikere og folketingskandidater.

For tyve år siden var jeg limsniffer og bistandsklient. Nu skal jeg læse i min avis, at jeg overskrider jeg grænserne for god opførsel

Som Brøndbytilhænger gennem snart tre årtier er jeg vant til, at mennesker der aldrig har mødt mig eller sat deres ben på stadion, har holdninger til mig og dømmer mig. For tyve år siden var jeg limsniffer og bistandsklient. Nu skal jeg læse i min avis, at jeg overskrider jeg grænserne for god opførsel og går langt ud over grænserne for acceptabel opførsel mellem mennesker. Det lever jeg med. Jeg er Brøndbyfan, og jeg har hørt det, der var værre.

Imidlertid vil jeg gerne fortælle Henrik Marstal, at det, der altid har tiltrukket mig ved Brøndby, er netop det inkluderende fællesskab, der kendetegner klubben og dens fanmiljø. Hos os er det komplet ligegyldigt, hvilket køn, hvilken uddannelsesbaggrund, hvilken alder og hvilken etnicitet, vi har.

Hvis Henrik Marstal på et tidspunkt får lyst til at slukke for sine skærme og bevæge sig ud i den friske luft, vil jeg meget gerne invitere ham en tur på Brøndby Stadion

Vi er fælles om noget, vi hjælper, og vi bakker op. Det er dette fællesskab og dets styrke, der får børn, kvinder, overvægtige, tatoverede, indvandrere, skaldede og gråhårede til at gå med i sådan en march.

Når Henrik Marstal vælger at skælde ud på en klub, der de seneste 10 år har satset stort på kvindefodbold og vundet flere priser for sin integrationsindsats, kommer han desværre til at fremstå som det stik modsatte af det, han advokerer for: Han ekskluderer i de samme sætninger, som han bruger til at plædere for inklusion. Det er mildt sagt bizart.

Har vi udfordringer, når det gælder køn og ligestilling i Danmark? Ubetinget. Er der brug for mere debat? Flere tiltag? Klart ja.

Men skulle vi ikke tage debatten på et oplyst grundlag? Skulle vi ikke holde os for gode til at basere den på følelser og stereotyper, der intet har med virkeligheden at gøre? Skal vi ikke holde op med at skrige på inklusion, samtidig med at vi unuanceret ekskluderer 18.000 mennesker ved at sætte dem over én kam?

Hvis Henrik Marstal på et tidspunkt får lyst til at slukke for sine skærme og bevæge sig ud i den friske luft, vil jeg meget gerne invitere ham en tur på Brøndby Stadion.

Nu er de sidste kampe i denne sæson udsolgt, men efter sommerferien er vi klar igen i vores blågule fællesskab. Det fællesskab vil jeg gerne vise Henrik Marstal, og måske kunne han endda få en snak med nogen af os og måske opleve, at vi er knap så ekskluderende, som han tror?