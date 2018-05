Arving: Selvfølgelig skal jeg betale skat, når mine nærmeste dør

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For snart to måneder siden døde min onkel. Han var 85 år og havde længe lidt af en demenssygdom, så tragedien var overkommelig. Tre år tidligere var hans hustru, min faster, også gået bort. Og da ingen af deres børn lever længere (en langt større tragedie til en anden tekst), stod der tre navne på testamentet: min brors, Dyrenes Beskyttelse og så mit.

Min onkel har arbejdet i autobranchen det meste af sit liv, og min faster arbejdede i telefoni. De havde ikke lange uddannelser, og de efterlod sig ikke millioner. Alligevel er arven større, end at den er omfattet af bundfradraget på 289.000 kr. Jeg – og min bror – rammes derfor af den maksimale arveafgift på lidt over 36 procent. Og det synes jeg faktisk er ganske rimeligt. Det er jo for så vidt penge, der er dumpet ned i skødet på mig – helt uden at jeg har arbejdet for dem.

Hver gang jeg tjener penge, så betaler jeg skat. Så selvfølgelig skal jeg også betale skat af penge, jeg arver. For mig at se, er der ingen forskel på, om jeg får pengene, fordi jeg har arbejdet for dem – eller fordi nogen, der står mig nært, går bort. Om noget virker det mere rimeligt at beskatte penge, jeg ikke har lagt en times reelt arbejde for.

Kritikere af arveafgiften plejer at fastholde, at der allerede er betalt skat af pengene én gang. Det er for så vidt rigtigt: Min faster og onkel har betalt skat af pengene, og nu gør jeg det også. Sådan er det også i andre sammenhænge. Når jeg hyrer en håndværker til at lave et nyt køkken eller skifte nogle stikkontakter, så betaler hun også skat af de penge, jeg betaler hende for at løse opgaven. Også selv om jeg allerede har betalt skat af pengene.

Vi betaler skat, hver gang penge skifter hænder. Jeg skriver ikke det her for at pudse egen glorie, selv om der nok skal være en del, der læser det sådan. Jeg skriver det, fordi regeringen og DF i disse dage planlægger at fjerne eller i hvert fald sænke arveafgiften. »Det er ikke rimeligt, at vi beskatter folk ind i døden«, lyder argumentet. Rent teknisk er det ikke den døde, der betaler skat, det er arvingen, ligesom jeg betaler skat af al anden indkomst.

Selv om jeg da godt kan synes, at det er bittert, at en tredjedel af den gave, min familie efterlader, ikke ender på min bankkonto, så ønsker jeg ikke reglerne ændret. For de penge kan gøre så meget mere gavn andre steder. I 2016 indbragte arveafgiften 4,4 milliarder kroner. 4,4 milliarder, der pludseligt vil mangle på statsbudgettet, hvis man beslutter »at lade folk beholde deres egne penge«, som de liberale ynder at formulere det.

De seneste år, min faster levede, var hun syg af kræft i maven. Hun blev opereret og fik kemo – og et par år mere at leve i. Det kostede hende ikke en krone, for det er det land, vi lever i.

I 2015 brugte den danske stat 12 milliarder på behandling af kræftpatienter. Arveafgiften dækkede mere end en tredjedel af dette beløb. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at de mere end fire milliarder, som statskassen ville mangle efter arveafgiften, ville betyde beskæringer i sundhedssektoren, men et eller andet sted skal de jo findes. Ingen skattelettelser eller afgiftssænkninger er gratis.

Danske kommuner bruger i gennemsnit 69.000 kr. om året per skoleelev. Man kan altså sende knapt 6.500 kr. elever i skole for indtægten fra arveafgiften. Den uddannelse, jeg har taget, koster 44.900 kr. Det er det taxametertilskud, Københavns Universitet får fra staten til en kandidat i litteraturvidenskab. Der går 100.000 af dem på arveafgiften om året.

Hvad min faster og onkel ønskede, at deres efterladte midler skulle gå til, ved jeg ikke. Men jeg ved, at de var stolte over og glade for, at jeg tog en god og lang uddannelse, i modsætning til hvad de selv havde gjort.

Jeg ved, at de satte stor pris på de læger, sygeplejersker og plejepersonale, der tog sig af dem begge, da demensen og kræften ramte. Derfor betaler jeg gladelig de 36,25 procent i arveafgift. For de penge kan gøre gavn så mange andre steder end hos mig.