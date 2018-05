Murerarbejdsmand: Jeg fortryder ikke mine 40 år som murerarbejdsmand, men jeg forstår unge, der vælger en anden vej

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er for tiden stor fokus på den manglende tilstrømning til de erhvervsfaglige uddannelser. Politiker, erhvervslivet og arbejdsgiverorganisationer nærmest falder over hinanden med forslag til gode løsninger på problemet, men et er de fælles om at glemme: hvordan de unges fremtid vil se ud på arbejdsmarkedet.

Nu tager jeg udgangspunkt i den branche, hvor jeg har tilbragt 40 år af mit liv, nemlig byggebranchen.

Social dumping har sat vores arbejdsforhold under pres

Sådan har det set ud for mig: dårlige arbejdsforhold med dårligt arbejdsmiljø som følge, udsigt til nedslidning og et langt arbejdsliv med sen pensionering. Der er tale om en branche, hvor mere end hver tredje må tage smertestillende medicin.

Jeg taler om en branche, hvor faglighed kommer til at stå i skyggen af bygherres tidsplaner og jagt på hurtig fortjeneste uden for mange omkostninger til blandt andet sikkerhed og tekniske hjælpemidler – alt sammen noget, der ikke bare kommer af sig selv, men som man her i 2018 stadig må kæmpe for.

Social dumping har sat vores arbejdsforhold under pres. Lange perioder med arbejdsløshed og hjemsendelser grundet vejr – fordi der ikke planlægges og investeres i vinterforanstaltninger – giver ikke de unge en mulighed for at planlægge en fremtid med fast indkomst og tryghed i ansættelsen. Jeg foreslår, at man lytter til de unge. Det er netop en tryg fremtid, de unge ønsker i dag.

På den måde har arbejdsmarkedet nok ændret sig, siden jeg satte mine ben på en byggeplads for første gang. Lyt og forstå de unges behov og ønsker. De skal jo ikke vælge en erhvervsfaglig uddannelse, blot fordi udsigten til mangel på arbejdskraft p.t. er steget politikerne og arbejdsgiverorganisationer til hovedet.

For samme politikere viste ikke den rettidige omhu under krisen over for de unge, der ville en faglig uddannelse. Mange mistede modet under elendige skolepraktikordninger, fordi de nødvendige lærepladser ikke blev oprettet. Det hører også med til historien. Jeg tror samtidig, at de unge i dag gerne vil have medindflydelse på deres arbejde.

Og vil de gerne være en del af de beslutninger, der træffes i forhold til planlægning. Men den tanke mener jeg at de godt kan lægge på hylden. Mange virksomheder har fine målsætninger om både det ene og det andet, men tro mig: Det holder ikke en meter i virkeligheden.

Skolerne skal have et væsentligt løft, undervisere skal være erfarne og gerne unge svende fra det virkelige liv. Tiden i praktikken skal være under kontrol, så vi undgår, at de unge bliver brugt som billig arbejdskraft. Derudover skal der være et fokus på et alsidigt uddannelsesforløb, og der skal tilknyttes en mentor til dem, så de unge har en mulighed for hjælp, hvis læreforholdet løber af sporet.

Jeg fortryder ikke mine 40 år som murerarbejdsmand i tykt og tyndt. Men jeg kan godt forstå, at de unge ikke stræber efter slid og slæb i dårligt arbejdsmiljø, usikre ansættelsesforhold og manglende fokus på faglighed og medindflydelse.