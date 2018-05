Enhedslisten: Danmark bør trække den danske ambassadør i Israel hjem i protest mod de israelske myndigheder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Israelsk militær dræbte mandag mindst 58 palæstinensere og sårede op mod 2.700, der demonstrerede mod åbningen af den amerikanske ambassade i Jerusalem.

Ifølge Red Barnet er mindst 1.000 palæstinensiske børn de seneste uger blevet såret af angreb fra israelske soldater ved grænsen til Gaza, og organisationen melder også om børn, som har fået knust knogler af granatsplinter, og om børn, som har fået amputeret lemmer.

I mine øjne er det en uacceptabelt situation. Angrebene på palæstinenserne skete på 70-års dagen for staten Israels oprettelse, og dermed også 70-års dagen for den etniske udrensning af mere end 760.000 palæstinensere fra det israelske område og 400 landsbyers udslettelse. Danmark bør sige klart fra over for denne brutale massakre på demonstrerende palæstinensere.

Jeg forstår ikke, hvorfor Trump, Anders Samuelsen og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, ikke kan indse, at retten til eget land også bør gælde for palæstinenserne

Desværre har udenrigsminister Anders Samuelsens udtalelser i kølvandet på de tragiske omstændigheder, sagens alvorlighed taget i betragtning, mildest talt været skuffende. Udenrigsministeren har meget dybt beklaget, at situationen er eskaleret så voldsomt, men kritikken af Israels fremfærd over for civile demonstranter er udeblevet.

Ikke ét ord om forsvaret af palæstinensernes ret til at demonstrere. Ikke ét ord om behovet for forhandling og fred. Og ikke ét advarende ord til Donald Trump om, at han med flytningen af USA’s ambassade til Jerusalem kun gør det sværere at skabe den nødvendige tillid mellem parterne, som er en forudsætning for en fredelig løsning. Også fra EU har kritikken været helt fraværende. EU’s udenrigsminister, Federica Mogherini, kunne kun svinge sig op til at bede parterne på begge sider om at udvise tilbageholdenhed.

Hvis Danmark vil tage menneskerettighederne alvorligt, bør deres sættes handling bag ordene. Danmark bør omgående trække den danske ambassadør i Israel hjem i protest mod de israelske myndigheders adfærd. Samtidig bør den danske udenrigsminister bakke aktivt op om kravet fra flertallet i FN’s Sikkerhedsråd om en uafhængig undersøgelse af den brutale og dødbringende vold mod demonstranterne.

Tidligere har udenrigsministeren i Udenrigsudvalget givet udtryk for, at det bedste er, at de israelske myndigheder undersøger sig selv, når der er fundet overgreb sted i forbindelse med demonstrationer på grænsen mellem Israel og Gaza. Det er ikke tilstrækkeligt. Med den historik, Israel har med krænkelser af menneskerettighederne, er det nødvendigt at få en uvildig undersøgelse af hele situationen.

USA’s og Israels handlinger har de sidste døgn skabt det hidtil værste forhold mellem Israel og Palæstina, som langt ud i fremtiden kan blokere for en fredelig løsning. Jeg kan godt forstå, at israelerne er glade for at have haft deres eget land i 70 år. Men jeg forstår ikke, hvorfor Trump, Anders Samuelsen og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, ikke kan indse, at retten til eget land også bør gælde for palæstinenserne.