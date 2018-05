Mand til afvist kone fra Thailand: Hun er mere dansk end mig. Det er hende, der vil have Holger Danske hængende på væggen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg bliver så forbandet flov over at være dansk. Det er pinligt, at vi har politikere, der er så meget ude af trit med, hvad den almene dansker står for, når det gælder, hvordan vi ønsker at tage mod folk fra udlandet.

Det er ikke, fordi min kones og min historie er anderledes eller speciel. Den er bare et godt udtryk for, hvilken dagsorden DF er lykkedes med at sætte i dansk politik.

Desværre oplever vi, at andre partier følger trop og konkurrerer om at sætte en stadig mere rigid dagsorden.

Men tillad mig at belyse en lille illustrativ detalje i måden, som Udlændingestyrelsen håndterer en udlændingesag på:

Min kone og jeg har for nylig fået afslag på en klage, i forbindelse med at hendes opholdstilladelse blev inddraget. Min kone kommer fra Thailand og har en ph.d. med fra sit hjemland, der er godkendt i Danmark.

Hun har opholdt sig legalt i Danmark i knap seks år og gennemført en pædagogisk uddannelse og har været selvforsørgende i hele perioden med en løn på 20.000 om måneden de sidste to år.

Hun blev færdig med den danske uddannelse i november 2017 og fik et vikarjob dagen før endt uddannelse i en sfo som pædagog.

Vi søgte om familiesammenføring på baggrund af vores ægteskab – indgået 15. november 2016. Denne ansøgning er endnu ikke færdigbehandlet.

Men i sommeren 2017 blev hendes opholdstilladelse inddraget, fordi hun i 2016 blev skilt fra sin nu eksmand, som havde fået hende til Danmark gennem en familiesammenføring. Og når hun nu var skilt fra ham og gift med mig, måtte vi søge om en ny familiesammenføring.

Men vi klagede som sagt over, at hendes opholdstilladelse blev inddraget. Den klage gjorde det muligt, at hun opretholdt sin status og arbejdstilladelse under klageprocessen.

Men vi fik desværre ikke medhold i klagen, og det er baggrunden for, at hun nu mister sin arbejdstilladelse.

I afgørelsen skriver Udlændingenævnet: »Udlændingenævnet finder imidlertid ikke, at C hverken ved hendes opnåede danskkundskaber, ved hendes uddannelse eller tilknytning til det danske arbejdsmarked kan anses for at have opnået en sådan særlig tilknytning til det danske samfund, at en inddragelse af hendes opholdstilladelse må anses for særligt belastende«.

De medtager ikke i overvejelserne, at vi faktisk er gift. De mener åbenbart ikke, at det har en sådan betydning, at det skal nævnes i afslaget. Jeg bliver vred, men allermest bliver jeg flov.

Jeg tænker, at vi som danskere tidligere var en stolt nation, der var kendetegnet ved at være hjertelige og åbne, og at vi satte en ære i at tage godt i mod folk fra andre lande. Men det var, før DF fik lov til at sætte den dagsorden på udlændingeområdet, om at alle udlændinge er en potentiel risiko for Danmark.

Den politiske dagsorden står i fuldstændig modsætning til den kone, som jeg har giftet mig med.

Det er hende, der vil have Holger Danske hængende på væggen. Det er hende, der ønsker en flagstang med Dannebrog . Det er hende der går til violin på musikskolen, og hende, der går over til vores nabo Åse på 83 og spørger, om hun skal have noget med fra Føtex. Det er også hende, der i tre år har været medlem af en dansk fagforening, og hende, der insisterede på, at vi skulle købe kolonihave. Min kone er sgu mere dansk og har et mere dansk mindset end mig.

Regeringen snakker om integration. Men hvor er den henne, når man efter seks år i Danmark, med erhvervede danskkundskaber, en god uddannelse fra hjemlandet, en gennemført uddannelse i Danmark, gift med en dansk mand, skal sige det job op, som man har skaffet sig, da man ellers er kriminel og kan udvises straks.

Imens sidder vi og venter på en lang sagsbehandling (som tidligst vil komme sidst i august 2018).

Det er da det modsatte af integration.