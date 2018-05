Peter Hummelgaard: Det er efterhånden sådan, at hvis man slår 'bitterhed' op i en ordbog, så finder man et billede af vores statsminister

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Jeg oplever en socialdemokratisk leder, der kun taler om alle problemerne«.

Sådan sagde vores statsminister Lars Løkke Rasmussen på Europadagen, da han gæstede det politiske talkshow 'Lippert' på TV2 News. Ikke engang at relancere Venstre som et mere EU-positivt parti kan statsministeren gøre uden at virke bitter.

Det er efterhånden sådan, at hvis man slår 'bitterhed' op i en ordbog, så finder man et billede af vores statsminister. Det er i hvert fald den eneste mulige forklaring på det uhørte angreb, som statsministeren rettede mod Socialdemokratiet i interviewet.

For dem der vil et stærkt samarbejde i Europa om de grænseoverskridende udfordringer gør nemlig visionen derom en bjørnetjeneste ved konstant at reducere diskussionen til et spørgsmål om tonen. EU er en politisk kampplads – ikke en kirke.

Mens Løkke gled af på spørgsmålene om om ikke det var problematisk, at Dansk Folkeparti - som regeringens parlamentariske grundlag og største parti på højrefløjen – arbejder aktivt for en dansk udtræden af EU, rettede han i stedet al kritik mod Socialdemokratiet. Vi er i S ikke EU-positive nok, må man forstå – hvad end det så betyder.

På det saglige plan kan det ikke overraske, at statsministeren enten ikke vil eller kan forstå, at vi i Socialdemokratiet grundlæggende har det ønske at reformere EU i en retning, hvor mennesker, miljø og velfærd står over de snævre hensyn til markedet. Vi mener det, når vi siger, at fri bevægelighed skal være fair bevægelighed. Og vi mener det også, når vi siger, at stigende ulighed, nølende indsats mod skattely og et skadeligt selskabsskatteræs mod bunden udhuler den sociale sammenhængskraft i Europa.

Vi er overbevist om, at manglende handling og strudse-politik kun vil hælde mere benzin på det bål, der risikerer at opløse EU indefra

Lars Løkke kan fint mene, at det skader EU at tale og arbejde for løsninger på kontinentets problemer. Vi er overbevist om, at manglende handling og strudse-politik kun vil hælde mere benzin på det bål, der risikerer at opløse EU indefra.

Inden sidste valg talte vores nuværende statsminister indigneret om »østeuropæiske jordbærplukkere«. Udover at arbejde for en indeksering af børnechecken er der intet sket for at sikre et mere fair arbejdsmarked for alle. Ordet social dumping er en by i Rusland for denne her regering, og det underminerer den opbakning til EU som statsministeren savner så meget.

På det strategiske plan må man dog undre sig over Løkkes kritik af mit parti og vores EU-reformistiske linje. Forud for hvert eneste EU-rådsmøde er Lars Løkke og hans ministerhold i stadig højere grad afhængig af Socialdemokratiet for at opnå opbakning til sine forhandlingsmandater. Trods uenigheder på mange sager, så fejler Socialdemokratiets vilje til kompromiser ingenting. Det er nemlig til fordel for Danmark, når vi forhandler med de øvrige EU-lande. Men hvis en regering ikke påskønner kompromis-velviljen fra en opposition, så kan den jo ende med at blive fri for den.

Igennem den senere tid har Venstre og Lars Løkke haft travlt med at relancere sig selv. Efter man i årevis – og alene i denne regeringsperiode - har ført en politik, der går i den stik modsatte retning, vil man nu bilde danskerne ind, at Venstre er noget andet, end den politik man egentlig har ført.