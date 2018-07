Helene Aagaard fortæller om sit liv i efterdønningerne af brorens selvmord: Alderen 14 år var lig med at være levende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der findes et billede fra min mands og mit bryllup, hvor de gæster, der er i fokus, sidder med et ret så koncentreret og eftertænksomt blik i øjnene. Min bedste ven sidder med tårer i øjnene.

I venstre hjørne af billedet ses en uskarp silhuet af mine forældre. Det er min mors ord, der har bragt tårer frem i min bedste vens øjne. Som jeg husker det, er det omkring det sted i talen, hvor min mor fortæller om min storebrors død.

Min bror, Michael, begik selvmord, da jeg var 4 år gammel. Han selv var 14 år gammel. Jeg ved ikke hvorfor. Der findes selvfølgelig som i alle familier analyser og gisninger om hvorfor, men faktum er bare, at han ikke efterlod sig en forklaring, så reelt ved ingen hvorfor. Spørgsmålet er også, om det i dag er så relevant. Min bror døde, da han var 14 år gammel, og det er i høj grad mine forældres sorg. En sorg, som de har båret med respekt og kærlighed for den datter, de stadig har.

Først for nylig er det dog for alvor gået op for mig, hvilken konsekvens min brors selvmord har haft på mit eget liv. Selvfølgelig er konsekvensen at miste en bror og have forældre i sorg. Jeg har spillet fransk klovn mange gange i min barndom for at få mine forældre til at smile, og det er stadig en kernekompetence på mit cv. Men grundlæggende har jeg aldrig lidt nød eller manglet kærlighed – tværtimod. Jeg har dog meget tidligt indprentet mig alderen 14 år som en vigtig skillevej.

Jeg har spillet fransk klovn mange gange i min barndom for at få mine forældre til at smile

14 år var lig med frihed. 14 år var lig med at løbe med vinden for fuld kraft. 14 år var lig med at være levende. For hvis man nåede 14 år, så døde man ikke – og hvis man ikke døde, kunne man gøre, lige hvad der passede en. I mine forældres optik var jeg lige lovlig tæt på kanten op til flere gange. I min egen forståelse var jeg slet ikke i nærheden, omend jeg sagtens kunne se afgrunden. Min far sagde flere gange til mig, at når jeg valgte noget, fravalgte jeg noget andet. Han ønskede at tydeliggøre de potentielle valg og muligheder, der ellers kunne være, og mest af alt banke ind i hovedet på mig, at nogle valg kunne risikere at indsnævre mit handlerum på langt sigt – hvis ikke for evigt.

Ifølge Center for Selvmordsforskning er der i gennemsnit to personer i Danmark, der hver dag begår selvmord, og cirka 20, der forsøger. Selv om det kan tælles på under en hånd, hvor mange under 15 år, der begår selvmord, sker det stadig. Dog registreres ikke alle selvmord og selvmordsforsøg for børn under 15 år som sådanne, men derimod som ’ulykker’ eller ’tvivlstilfælde’ – oftest på grund af de pårørendes ønske om at undgå stigmatisering fra omgivelserne.

Mine forældre har heldigvis aldrig behandlet min storebrors selvmord som et tabu. Tværtimod har de med kærlighed og ro gennem hele mit liv talt med mig om mit brors voldsomme valg, som stadig den dag i dag skaber efterskælv i vores liv.