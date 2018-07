Pensionist: Man får et afklaret forhold til døden ved at tale åbent om den

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg smiler, hver gang jeg kører forbi Sankt Lukas Stiftelsen på Bernstorffsvej, ved tanken om, at det kan ikke gå helt galt på vejen mod døden med et hospice som dette.

Her døde min mor for 25 år siden, 87 år gammel og mæt af livet. Noget af det sidste, hun sagde til mig, var: »Vi har da haft et spændende liv«.

Hun var blevet syg efter sommeren, som hun med forskellig hjælp havde tilbragt i vores sommerhus på Bornholm, hvor hun blandt andet havde ryddet op.

Når jeg besøgte min mor, og hun blundede eller sov, så sad jeg ofte og arbejdede og nød den varme atmosfære, der omgav os, der gav ro til eftertanke

Hun fik konstateret kræft i bugspytkirtlen og blev indlagt på Gentofte Amtssygehus.

En medicinsk afdeling fyldt med gamle mennesker er i forvejen ikke noget opløftende syn, men en overfyldt og forsømt afdeling er en forfærdelig oplevelse. Jeg troede på et tidspunkt, at min mor havde mistet forstanden, indtil det gik op for mig, at hun var dehydreret.

Med den diagnose, hun havde fået, og under de foreliggende omstændigheder, gjorde jeg, hvad jeg kunne, for at skaffe en plads på hospice, og jeg fik besked på, at chancerne var små.

Men pludselig dukkede der en lille gammel diakonisse i uniform op og visiterede min mor på stedet, og hun blev kort efter overført til Sankt Lukas Stiftelsen.

Jeg har aldrig oplevet noget så fredfyldt som at komme ind på Sankt Lukas Stiftelsen. Der var smukt, varmt og så vidt jeg husker svag musik.

Min mor, som var ved sine fulde fem igen, fik sit eget værelse, hvor hun kunne få nogle af sine ting hjemmefra med. Min mor valgte blandt andet et maleri fra skolegården fra den skole, hun havde gået på i Fåborg, hvorfra man ser klokketårnet.

Når jeg besøgte min mor, og hun blundede eller sov, så sad jeg ofte og arbejdede og nød den varme atmosfære, der omgav os, der gav ro til eftertanke, ro til at dø og ro til at affinde sig med døden.

Min mor havde affundet sig med døden, og hendes eneste bemærkning, da hun fik diagnosen, var: »Er det så nu, jeg skal dø«, hvilket jeg svarede ja til, hvorefter hun fortsatte med at tale videre om det, vi havde været i gang med.

For mig var opholdet på Sankt Lukas Stiftelsen begyndelsen til et efterhånden afklaret forhold til døden – ikke mindst på grund af de mennesker, jeg mødte der, som havde et åbent forhold til døden, som var noget man talte om som den naturlige ting, døden jo er.

Det var med til at mindske smerten både hos de døende og de pårørende. Den venlighed, forståelse og kærlighed var med til at gøre opholdet til et smukt minde, som samtidig har gjort tanken om døden nemmere at bære.