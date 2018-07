Tidligere minister: Vi går fra småstat til mikrostat, hvis vi vender ryggen til Europas problemer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forholdet mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre har i denne varme sommer desværre bidraget til at skabe mere forvirring om Danmarks europapolitik, end der allerede var i forvejen.

Det er indvandrerpolitikken, der er i fokus som afgørende punkt for de radikales stilling til dannelsen af en socialdemokratisk ledet regering.

Ved folkeafstemningen i 2015 bedyrede regeringen og oppositionen, at indvandrerpolitikken uanset alle diskussionerne om retspolitikken ville være et rent dansk anliggende, som vi selv bestemmer over.

Samtidig blev det understreget, at der naturligvis kun ville kunne findes en løsning på det problem i en fælles EU-politik. Denne himmelråbende selvmodsigelse bidrog utvivlsomt til, at det blev et nej.

Siden har alle som noget helt selvfølgeligt sagt, at man respekterer resultatet af afstemningen. Der er snedkereret en discountløsning på Europol-problemet.

Men ingen hæfter sig ved, at vores forbehold altså også betyder, at Danmark ikke bare er omfattet af de fælles beslutninger på området, som er omfattet af forbeholdene, men også, at Danmark heller ikke må deltage i udformningen og beslutningen af regler på disse områder.

Og ingen hæfter sig heller ved, at regeringen og Socialdemokratiet med hæmningsløs frejdighed udtaler sig om, hvad EU i fællesskab bør gøre på netop disse områder.

I lyset af vanskelighederne ved at skabe enighed i disse sager, som kræver enstemmighed – og hvor Danmark under alle omstændigheder kun spiller tilskuerens rolle – har presset for, at et eller andet skal kunne besluttes, ført til en sand dyrkelse af illusoriske modeller under fællesbetegnelsen ’mellemstatslige løsninger’.

Socialdemokratiets fra nogle sider roste store udspil såvel som statsministerens initiativer spiller på begge heste: Helst bør der besluttes noget bindende i egentligt EU-regi. Det er jo det eneste, der kan håndhæves.

Men ellers må man jo være pragmatisk helt ud til kanten – selv om det vil kunne erodere kernen i den legitimitet, der er fundamentet for det samarbejde i Europa, der har vist sig funktionsdygtigt.

Midt i denne gennemtænkte uklarhed kobler den radikale partileder så pludselig og definitivt kravet om, at der skal være tale om en fælles EU-politik som grundlag for det, vi gør, sammen med sit partis stilling til regeringsdannelsen efter valget. Der er ikke tale om, at partiet har stillet forslag om en ny folkeafstemning om retsforbeholdet.

Det betyder altså, at uanset hvad der (teoretisk set, naturligvis) skabes enighed om mellem de andre lande i EU, er dette Radikale Venstres svar på, hvad Danmark kan og skal gøre ved migrationspresset.

Det er svært at forestille sig, at den radikale partileder for alvor tror, at det pludselig skulle være muligt at nå til enighed i hele EU. Omvendt er Socialdemokratiet på det metodiske plan ganske uhæmmet.

Det anføres endog, at det store udspil er noget, Danmark selv kan gennemføre. Må man ikke foreslå, at hele sagen tages mere alvorligt fra alle sider? Danmarks interesse er helt indlysende at bringe sig på plads som deltager i beslutningsprocessen i EU.

Der er selvsagt ikke en garanti for enighed. Men hvis ikke regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre kan enes om, at en ny folkeafstemning bør gennemføres, pådrager man sig et ansvar for, at vores land fortsætter nedturen med hensyn til indflydelse og varetagelse af egne holdninger og interesser.

Vender vi ryggen til aktivt at løfte vores medansvar for løsningen af Europas problemer, går vi fra småstat til mikrostat.