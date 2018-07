Underviser i kreativitet: Det er ikke et opgør med nulfejlskulturen at fokusere på fejl

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De sociale medier flyder over af alverdens folk, der taler højstemt om fejl. Nogle virksomheder serverer nu champagne, når nogen begår fejl, andre fortæller om en helt ny kultur, fordi det nu er o.k. at begå fejl. Ingen tvivl om, at man kan lære af sine fejl.

Men der er noget helt galt i forståelsen eller i formidlingen i kampen mod den såkaldte ’nulfejlskultur’. Fokus på fejl stammer aktuelt fra vores nye uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der vil »gøre op med nulfejlskulturen« på uddannelsesinstitutionerne.

Han udtaler: »En ide vil være at have et grundforløb ude på universiteterne, hvor man får at vide, at man godt må begå fejl«. TV 2 følger op og skriver: »Danske studerende skal lære at lave fejl"«.

Jeg ser for mig, at de tidligere spørgsmål fra universitetsstuderende som »Hvordan får man 12?« bliver erstattet af »Hvordan laver man fejl?«

Det er jo ikke ’fejlene’, der skal være i fokus. Det handler jo ikke om partout at brænde bollerne på for at begå en fejl, men om at undersøge og eksperimentere med ingredienser, æltning, varme og temperatur.

Det er derfor selve tilgangen og læringsprocessen, der bør være i fokus. Måske nogle kan inspireres af de kreative fag. En kreativ tilgang er netop karakteriseret ved at være åben, iterativ, undersøgende og eksperimenterende.

Her findes ikke fejl, eller man kan sige, der findes ikke andet. Fail fast, fail often, som vi siger – fordi vi hele tiden undersøger, afprøver, tester og lærer af det, der virker, og det, der ikke virker. Så raffinerer vi, eller vi begynder helt forfra. Vi italesætter det ikke som fejl, fordi det hele er undersøgelser og læring undervejs i processen.

I tilfældet med bollerne, så undersøges ingredienserne, sammenhængen. Man eksperimenterer med de elementer, der indgår og måske tilføjer man et par ekstra?

Under hele processen er man åben og undersøgende. Måske man tilfældigvis opdager, at ovnen bager skævt og det kalder på, at man vender pladen.

Hvis bollerne fik mere varme end planlagt, vil nogen sige, det var en ’fejl’, men måske skorpen blev lidt mere tyk og sprød, så det faktisk viste sig at være et gode.

Eller måske bollerne brændte på, eller folk synes, de smagte for meget af salt. Så har man fået viden og erfaring og er klar til at prøve igen, og igen og igen – i den iterative proces.

Alle de sving, valg og refleksioner i denne proces er alt sammen enkeltdele i en lang læringsproces. Vi opdeler ikke i rigtigt eller forkert eller fejl.

De fleste kreative fag fordrer, at de studerende er optaget af denne proces og kan redegøre for deres iagttagelser, deres valg og deres læring.

Det er det, der gør dem til gode designere og gode til at undersøge, eksperimentere, afprøve, teste og lære. Skal vi ikke fokusere på værdien af kreative og skabende kompetencer i stedet for at lære at begå fejl?