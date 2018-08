Forældrenes Landsforening: Politikere, gør nu noget aktivt for at skabe bedre rammer for børnefamilier

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Snart går sommerferien på hæld, og der er udsigt til arbejde, vuggestue, børnehave, skoledag og sfo for langt de fleste børn og deres forældre. Vi tager endnu en tur i hverdagens hamsterhjul, mens vi drømmer os tilbage til – måske ikke evig ferie – men i hvert fald en hverdag med større balance mellem familie og arbejdsliv.

En hverdag med plads til både arbejde og familie. For langt de fleste børnefamilier vil begge dele. Vi vil bidrage til fællesskabet, uden at vi kvæles af dårlig samvittighed over manglende tid til vores børn. Vi vil have tid til omsorg, opmærksomhed og samvær. Tid til fordybelse og fællesskab. For uden kvantitet får vi ikke kvalitet i samværet.

I Danmark har vi europarekord i arbejde uden for hjemmet.

Det betyder, at vores børn tilbringer lange dage i dagtilbud, som i virkeligheden tenderer opbevaring.

For når én pædagog står alene med ansvaret for 17 børn, så er der grænser for omsorg, tryghed, udvikling, ja, og læring, om man vil.

Vuggestuer og børnehaver med alt for få pædagogiske medarbejdere og alt for mange børn bidrager væsentligt til den berømte knude i maven. Samtidig går et alt for stort antal forældre ned med stress.

Mens vi gør os klar til at genoptage ræset, så har en newzealandsk virksomhed med 240 medarbejdere gennem 2 måneder nedsat arbejdstiden til 4 dage ugentligt. Samme løn, men øget produktion, øget trivsel og faldende stressniveau.

Hvornår tør vi for alvor foretage et lignende eksperiment i Danmark?

Hvornår agter staten at sikre nogle strukturelle rammer, som støtter børnefamilierne?

Bolden er spillet. Grib den nu, Mai Mercado, Lars Løkke m.fl.

Der er nok at tage fat på: nedsat arbejdstid, omsorgsdage, ret til fri ved børns sygdom og minimumsnormeringer i vores dagtilbud.

At børnefamilierne efterlyser øget balance, har vi længe vidst. I 2007 kom Familie- og Arbejdslivskommissionen med en række forslag til forbedringer, som skiftende regeringer efterfølgende har konserveret samme sted som agurker og rødbeder.

I forsommeren kom børneministerens opdragelsespanel – hvor jeg deltager – med anbefalinger om en familiepolitik, som skal give børnefamilierne større fleksibilitet i hverdagen. Bolden er spillet. Grib den nu, Mai Mercado, Lars Løkke m.fl. Vi har brug for en progressiv familiepolitik som tager udgangspunkt i børnefamiliernes faktiske vilkår.