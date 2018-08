Christine Antorini: Vi lever af viden i Danmark. Alligevel er forskning røget helt ud af den offentlige dagsorden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi lever af viden i Danmark. Alligevel er forskning røget helt ud af den offentlige debats top-10-dagsordener for de vigtigste politikområder. Og det er i ordets bogstaveligste forstand. Tag et tjek blandt de løbende meningsmålinger over danskernes vigtigste politiske prioriteringer gennem årene.

De bliver ikke engang spurgt til forskning af meningsmålingsinstitutterne. Forskning eksisterer bare ikke.

Så på den måde kan man sige, at det ikke er nogen skam, at danskerne ikke prioriterer forskning, når de aldrig bliver spurgt.

Men forskning gennemtrænger det danske samfund. Historien om det moderne Danmark er historien om, hvordan viden har skabt muligheder for både mennesker og fællesskaber. Vi er fra naturens hånd et fladt land uden mange råstoffer.

Med viden, uddannelse og teknologiudvikling har vi sammen skabt et samfund, hvor de allerfleste har frihed til at realisere deres potentiale, med lige muligheder for alle, der vil. Det er samtidig en samfundsmodel, hvor de bærende institutioner, virksomheder og organisationer har skabt en stærk demokratisk identitet, der også bygger på lige muligheder gennem uddannelse og investering i forskning.

Vi lever nemlig af at være et videns- og produktionsland. Det ene dur ikke uden det andet.

Vi tjener ovenikøbet også mange penge på forskning. Fordi vi med udgangspunkt i den danske models værdier, der bygger på et godt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, har skabt grundlaget for danske vækst- og eksporteventyr.

I dag er miljø- og klimainitiativer blevet et slagsmål mellem partierne om at tage æren for at gøre mest. Men havde der ikke været politiske initiativer over mange år, herunder investeringer i forskning og udvikling af grøn teknologi inden for eksempelvis vedvarende energi, var der slet ikke noget at slås om æren for. Så var vi for længst blevet overhalet af andre lande, der også har prioriteret langsigtede forskningsinvesteringer inden for bæredygtige teknologiske løsninger. Men vi har prioriteret forskning og uddannelse. Og det kan ses i dag.

Danmarks eksport inden for grøn energiteknologi er vokset kraftigt de seneste 15 år til knap 72 milliarder kroner og 73.000 arbejdspladser i Danmark. Det er vel at mærke job og virksomheder fordelt i hele Danmark.

Og en af de fornøjelige nyheder om udviklingen i det såkaldte Udkantsdanmark er, at det er her, der er rigtig mange virksomheder og jobs inden for grøn produktion.

Fra 2014 til 2016 steg antallet af grønne arbejdspladser seks gange så meget som i erhvervslivet generelt. Og det er specielt i Jylland uden for de store byer, de mange ’grønne jobs’ er. Vi producerer produkter lige fra termostater og isoleringsmateriale til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug for 192 milliarder kroner. Det er en stigning på 19 milliarder kroner på bare ét år.

Og der er lige så markante videns- og produktionshistorier inden for dansk fødevare- og landbrugsproduktion, der har været drevet af mange års forskning, ikke alene fra det offentlige, men også fra landbruget selv.