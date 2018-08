Kropsaktivst Ida Rud: Forslaget om at belønne normalvægtige børn med 22.000 kr. er uhyggeligt på utroligt mange planer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden delte TV2 Østjylland et interview med regionspolitikeren Jørgen Winther (V). Han er fremme med et forslag om, at børn skal have en økonomisk gevinst, hvis de er normalvægtige.

»Jeg synes, at det er en god idé, hvis man siger, at når barnet skal konfirmeres, så får det 22.000 kroner skattefrit fra kommunen, hvis det har en normalvægt«, udtaler han til tv-stationen.

Han mener, der skal være stærke incitamenter for, at børn holder den slanke linje.

Det lyder som et forslag, jeg kender fra barndommen. Da jeg voksede op i 80’erne og 90’erne fik mange unge tilbuddet om, at hvis de ikke røg, når de fyldte 18 år, så fik de et kørekort. Jeg ved ikke, om det stadig forholder sig sådan, men det har i hvert fald aldrig stoppet nogen i at ryge før eller siden.

Ida Rud Født 1982. Journalist, debattør og kropsaktivist. Spiller keyboard i bandet SPEkTR. Medvirkede i 2017 i den meget omtalte DR3-dokumentar ’Tykke Ida’. Arbejder på tv-programmet ’Troldspejlet’ og på filmmagasinet EKKO og skriver freelance for forskellige medier.

Venstrepolitikerens forslag er uhyggeligt på utroligt mange planer. For det første er det fuldstændigt blindt overfor sundhed. Det fokuserer kun på 'normalvægt' – men hvordan skal det overhovedet defineres?

Forestil dig en dreng/pige, som vejer lidt mere end de jævnaldrende, men som samtidig er et barn, der løber og leger, går til fodbold og badminton og generelt har et aktivt liv og er glad og veltilfreds. Men de vejer mere end 'normalen'. Derfor skal de nu på diæt. Hvis de da ikke vil leve med skammen om, at de ikke fik de 22.000 kroner, som de andre børn fik.

Eksemplet er ikke grebet ud af den blå luft, men var faktisk tilfældet i Norge i 2014, hvor en familie fik et brev fra kommunen om, at deres 9-årige datter vejede over den anbefalede vægt. Pigen gik til både håndbold og gymnastik og ligner på billedet, der blev delt på Facebook i sin tid, en glad, sund og rask pige. Forældrene skulle nu forholde sig til, at deres lille pige spurgte dem, om hun var tyk.

Hvordan påvirker det et barn at få det at vide? Er det med til at skabe et normalt forhold til kost, motion og krop?

Jeg ved fra mig selv, at det havde en ekstremt destruktiv indflydelse på mig, da jeg som femårig fik at vide, at jeg var for tyk. Jeg vidste ikke, hvorfor det var forkert. Jeg vidste bare, at der var noget helt galt med mig. At jeg var ulækker og burde skamme mig. Følelser jeg tog med mig gennem alle skoleårene (og langt ind i voksenlivet) med blandt andet mobning til følge.

Det ironiske er, at jeg blev rigtig tyk, da jeg havde fået prædikatet 'tyk', fordi jeg fra den ene dag til den anden blev sat på kedelig kost, mens min tynde storebror måtte spise, hvad han havde lyst til af Nutellamadder, chips og sukkerholdige morgenmadsprodukter. Det skabte jalousi, modvilje mod den sunde mad, en unaturlig trang efter alt det usunde og samtidig isolerede jeg mig, fordi jeg var forkert. Jeg blev inaktiv, trist, ensom … og tykkere og tykkere.

Tykke får konstant negativ opmærksomhed

Der kommer flere tykke blandt både børn og voksne, men der har aldrig været så meget fokus på det som nu. Hvorfor kommer der så så mange tykke?

Kan det mon skyldes den negative opmærksomhed, som tykke evig og altid får? Venstrepolitikerens forslag er blot et eksempel på, at det er forkert at være tyk, og at det skal bekæmpes for enhver pris, om unge så skal sulte sig eller overtræne for at nå målet.

Uhyggeligt mange børn og unge lider af spiseforstyrrelser. Anoreksi og bulimi er bredt kendt og udbredt, men der er også spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning og forstyrrelsen ortoreksi, hvor man træner ekstremt og overdrevent. Det er en slags selvskade, i stil med de unge, der cutter sig selv.

Hvordan er det for børn at vokse op med især mødre, der konstant er på slankekur og brokker sig over deres udseende og de fem kilo, de vejer for meget? Børn spejler sig i deres forældre, og jeg har hørt eksempler på børn, der ikke vil spise smør og brød, fordi det er 'usundt'.

Et enkelt eksempel var så ekstremt, at en otteårig var underernæret, fordi han havde spisevægring – han turde ikke spise mad, for tænk nu hvis det var usundt? Vokser han op med et normalt forhold til mad og sundhed? Jeg tror ikke, han lever mere sundt end børn, der vejer lidt for meget.