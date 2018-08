Journalist i opråb: »Hvis ingen længere vil betale for kunst, ender vi med at være et samfund uden kunstnere«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden dag kom jeg op at skændes på Instagram. De er over for mit hjem i færd med at bygge et enormt og bombastisk Scandic hotel, der skal åbne om nogle måneder. Det har – ud over mange måneder med afsindig byggelarm – nu også født en større reklameoffensiv på de sociale medier med sig.

På Instagram dukkede de så op forleden med følgende sponsorerede rubrik: FÅ DIN KUNST OP AT HÆNGE I KØDBYEN. Herefter beskrev de en konkurrence, hvor præmien var at få éns billede op at hænge på et af hotellets værelser. Det gjorde mig mildest talt vred.

Her taler vi om et hotel fra en international kæde med milliardomsætning.

Så jeg spurgte dem, om de ikke ville betale de kunstnere, der fik valgt værker ud. En længere diskussion fulgte.

Mine fotografvenner bliver igen og igen spurgt om at arbejde gratis med begrundelsen, at de jo på den måde kan få omtale af deres arbejde

Jeg fik – med masser af smileyer – at vide, at det jo stod frit for, om man ville deltage. Og derudover, at det jo ikke var kunst, de var ude efter, men ’bare’ fotografier fra Vesterbro, og det hele handlede om at skabe en inkluderende stemning. Og så blev det igen understreget, at det jo stod én helt frit for, om man havde lyst til at være med. Endnu en smiley.

Men det handler om meget mere end et enkelt hotel og folks villighed til at give deres kunst væk gratis. Som jeg svarede den anonyme social medie-medarbejder: »I hopper desværre med på en overordnet tendens, hvor store virksomheder ikke vil betale for kunst og kultur, men i stedet ønsker sig gratis produkter mod at ’udstille’ dem«.

Den tendens kender alle, der arbejder i kreative fag. Mine fotografvenner bliver igen og igen spurgt om at arbejde gratis med begrundelsen, at de jo på den måde kan få omtale af deres arbejde. Det samme med musikere, dj’s, kunstnere etc. Man kan ikke betale i Netto med omtale. Listen over brancher er lang, og jeg er sikker på, at det også sker på områder, som jeg ikke har det store kendskab til.

Forstå mig ret, jeg har intet imod at give mine timer væk gratis til en god sag eller foreninger uden midler. Men det er et enormt problem, når selv store kommercielle virksomheder som en hotelkæde ikke ønsker at investere i kunst, men i stedet vil have det produceret gratis af sine nye naboer. Det havde klædt hotellet at hyre nogle lokale fotografer til at tage fotos til deres værelser. Eller have givet et beløb for hvert af instagrambrugernes ’vinderbilleder’, som de vælger at hænge op.

Efter vores længere diskussion ændrede de dog opslaget og betingelserne for konkurrencen. Nu kan man også være heldig at vinde et ophold for to. Her kan man så sove på et værelse og se noget af den kunst, som hotellet har fået foræret af sine nye naboer. Jeg er ikke selv kunstner, det rækker mine talenter desværre ikke til. Og der er masser af kunst, som jeg på ingen måde kan gennemskue betydningen af. Men vores kultur og kunstscener har en vanvittig vigtig rolle i udviklingen af vores samfund.

Men hvordan skal kunstnere kunne klare sig og betale husleje, når ikke engang store rige koncerner længere vil betale for deres arbejde?

God kunst sætter altid tanker i gang. For tiden er der stor debat om kunst i Københavns Kommune, efter at byen har investeret i et værk bestående af A4-papirer med udsagn om døde politikere. I mit facebookfeed fik den fuld skrue på debatten om kunstværket, og rigtig mange har i den forbindelse opfordret til, at kommunen helt stopper med at købe kunst. For pengene er brugt bedre på andre ting, må man forstå. Det håber jeg virkelig ikke sker. Særligt ikke på grund af et enkelt indkøb, som nogle er sure over. Flere har i debatten argumenteret for, at kunst og kunstnere ikke bør klare sig, hvis de ikke kan overleve på markedsvilkår. Men hvordan skal kunstnere kunne klare sig og betale husleje, når ikke engang store rige koncerner længere vil betale for deres arbejde?

Så velkommen til nabolaget, kære hotel. Jeg håber, at I vil tænke jer om en anden gang og støtte det lokale liv i stedet for at snylte på det.