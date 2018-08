Ghita Nørby om besparelser på kunst: At tage fejl er en nådegave. At erkende fejlen er vejen frem. 2 procent om året, helt ærligt?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

At forundre sig. At være forundret er for mig en inspirerende tilstand.

At forundre sig vil sige at lytte, at åbne sig, at modtage.

Det er i familie med at være forbavset. Forbavset over, at alt ikke er, som jeg synes, at tanker og begivenheder kan være det stik modsatte af, hvad jeg oplever.

Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek.

Det er vel blandt andet det, vi i dette lille land har som vores fælles åndedræt, vores fælles arv, hvorpå vi lever, hvoraf vi kommer.

Skal det forsvinde?

Angsten for det individuelle, for forskelligheden, har den virkelig lammet os i en grad, så vi er blevet en flok lemminger, som følger flokken, styrter ud over kanten og dør

Er det lige meget?

Er det penge smidt ud ad vinduet at bevare denne danske ånd?

Nogen siger, at vi er så rige og lykkelige! At vi er det lykkeligste land i verden. Andre siger: Nu skal der spares – 2 procent om året på al ånd, al kunst, alt det, som gør et hvilket som helst land rigt og særpræget. Alt det, vi har tilfælles i bunden af vores sjæl.

At tage fejl er en nådegave. At erkende fejlen er vejen frem.

Er angsten så dominerende, at den lægger sig som et sort tæppe over vores sind og eksistens? Angsten for det individuelle, for forskelligheden, har den virkelig lammet os i en grad, så vi er blevet en flok lemminger, som følger flokken, styrter ud over kanten og dør?

Jeg kørte forleden med en herlig taxachauffør: Vi kørte stille og roligt, holdt for rødt og kørte videre for grønt. Midt i det hele var der en anden bil, som kørte ind og ud og over for fuld kraft uden tanke for andre.

Det var en mærkelig måde således pludselig at se brutaliteten i en verden uden tanke for andet end ’mig selv’ på.

Uden empati og fantasi, derfor og af mange andre grunde, vil jeg ikke lade mig præge af tomheden omkring os.

Netop på grund af den bil, som kørte der, er der brug for kunst og viden og musik og halløj.

Jeg vil holde af, jeg vil være glad og taknemmelig for venner, for andre, for Kunsten, som giver os livet tilbage, hvis vi ser os for og tør modtage.

Helt ærlig: 2 procent om året.