Museer i opråb: Politikerne må prioritere. Grønthøsteren er fej

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når vi er ude af 2019, har museerne bidraget med 60 mio. kr. i form af de årlige 2 procents besparelser, som kaldes omprioriteringsbidraget. Det har vi leveret til sundhedsområdet, afgiftsnedsættelser, skattelettelser, og hvad pengene nu ellers er gået til.

Kultursektoren som helhed har til den tid bidraget med omkring 600 mio. kr. Det første år i 2016 med 2 procent besparelser lærte vi at håndtere. De 4 procent året efter kunne mærkes. De 6 procent i 2018 er begyndt at gøre ondt, og med 8 procent i 2019 kommer det til at gøre nas.

Rundt omkring på museerne er der selvfølgelig ansvarlige ledelser og bestyrelser, som skærer til, omorganiserer, fusionerer, øger egen indtjening, får fondsmidler til fantastiske nye initiativer osv. Det gjorde vi før de statslige besparelser, og det gør vi også, når de holder op, for vi elsker at skabe udvikling med ny spændende formidling, ny forskning, nye udstillingsbygninger osv.

Resultatet er, at museerne hvert eneste år oplever en samlet publikumsfremgang; at museerne hvert eneste år opnår den ene fine internationale pris efter den anden; at museerne i stigende grad markerer sig i international forskning osv.

Nu må de bevidstløse besparelser høre op. Vi er en sektor uden sul på kroppen, hvor vi får dagligdagen til at fungere i kraft af mange ansatte på diverse ordninger og mange frivillige.

Men vi kan selvfølgelig ikke blive ved at levere sådanne resultater, når basisbevillingerne forsvinder. Nu må de bevidstløse besparelser høre op. Vi er en sektor uden sul på kroppen, hvor vi får dagligdagen til at fungere i kraft af mange ansatte på diverse ordninger og mange frivillige. Men vi har en række forpligtelser i forhold til museumsloven, som kræver fastansatte medarbejdere til at yde en vedvarende og kompetent indsats. Det handler om de fem hovedopgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

De fem hovedopgaver kan ikke bare løses af frivillige. Fra statens side er der f.eks. en forventning om, at vi forsker på internationalt niveau, og at vi tager ordentligt vare på vores kultur-, kunst- og naturarv. Fra kommunal side ønsker man, at vi udfører endnu mere formidling i forhold til børn og skoler, og at vi er meget aktive inden for oplevelsesøkonomien i bred forstand. Desuden ser man gerne, at vi gør en indsats inden for social-, integrations- og sundhedsområdet.

Kommunerne kan godt se, at museerne er vigtige bidragydere til lokalsamfundene. Ud over selve værdien som kulturarvsinstitutioner er museerne med til at brande de forskellige kommuner og gøre dem mere attraktive for turister, borgere og tilflyttere. Analyser fra Nordjylland viser også, at hovedparten af pengene til museerne kommer retur i form af skatter og afgifter, og hertil kommer multiplikatorvirkningerne i den private sektor.

Såfremt et folketingsflertal mener, at der fortsat skal spares, må det forlade den lette og feje grønthøstermetode, som reelt er en udsultningsøvelse, og i stedet have modet til at prioritere.

Men selvfølgelig skal der ikke fortsat spares. Vi har mere end nogensinde brug for at besinde os på vores kultur-, kunst- og naturarv og se det som en langsigtet investering på linje med forsvarsbudgettet og uddannelsesbudgettet.

Kulturminister Mette Bock har flere gange udtalt, at omprioriteringsbidraget ikke er en spareøvelse, men en omprioritering, og at museerne for den sags skyld også kan få del i omprioriteringen. Vi kan pege på to oplagte områder, hvor der er brug for midler fra omprioriteringen.