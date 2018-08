Forskere om testkultur: »Vi møder børn, der får ondt i maven og bliver i tvivl om, hvorvidt de egentlig kan noget«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Der er i tidsånden en forventning om det perfekte liv, og at der kun er én opskrift på det. Det er farligt, for der er flere opskrifter«.

Sådan sagde forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers forleden i Jyllands-Posten i forbindelse med mistrivsel hos de studerende. Flere unge er angste for at fejle og har stress som en daglig følgesvend. Vi kan kun være enige i, at der er mange veje i livet, som alle kan være gode.

Men vi har fået etableret rammen for børnelivet helt ned i vuggestuer og børnehaver på en måde, der ofte måler og hylder hurtighed, effektivitet og progression, og som følger en relativt snæver norm for, hvad der regnes for normalt. Vil man den uhensigtsmæssige præstationskultur til livs eller i hvert fald få denne blødt lidt op, kunne man meget passende starte med at måle og veje børnene lidt mindre.

Daginstitutionerne har i de seneste 10-15 år gennemgået en detaljeret politiseret udvikling, så de i dag anses for at være det nederste trin på uddannelsesstigen og dermed også tærsklen til børns fremtidige succes på skole- og uddannelsesområdet. Børns læring og kompetencemæssige progression skal dokumenteres og evalueres, og den pædagogiske opgave handler i højere grad end tidligere om at sikre, at ingen børn falder uden for måleskemaernes standarder. Ud fra denne logik synes barndommen – som en vigtig og særegn del af menneskets liv – at have mistet sin egenværdi.

Også i skolen måles og vejes børnene ganske ofte. Vi måler – som i daginstitutionerne – om børnene trives frem for at sikre os, at der er nok voksne til at handle, når børn ikke har det godt.

Vi møder børn, der har rundsave på albuerne og får disse slebet en ekstra gang, når der er en måling i sigte. Men vi ser også børn, der får ondt i maven og våde håndflader

Bag 28 iPads sidder klassens børn og reflekterer over, om de nu også har det ’rigtigt godt’. Senere på ugen bliver de selvsamme børn bedt om at redegøre for, om de har lært det, de skulle. Børn evaluerer således egen faglige progression med jævne mellemrum, ligeså vel som de skal monitorere deres egen trivsel. Der pilles endnu en gang i egen navle, og i den bevægelse gøres børnene eneansvarlige for egne succeser og fiaskoer.

Vi tester gerne og ofte børns kundskaber. Nogle steder foregår det i klassen under forhold, der minder om den almindelige undervisning. Andre steder i laboratorielignende rum, der alt andet lige giver en smule mere ondt i maven hos de børn, der ikke kan præstere som forventet.

Børn holder præsentationer og udstillinger allerede i indskolingen, hvor de skal vise, at de har lært noget og lavet noget i skolen. Færdigheder vises frem til forældrene, til lærerne, til de andre børn og til de andre børns forældre. Det er fedt, når man er rigtig dygtig. Det er mindre fedt, når man er mindre dygtig eller måske bare lidt genert, men fælles for alle børn er det, at det skærper opmærksomheden på, at man skal gøre det så godt, som man kan, og allerhelst så godt, at man anerkendes.