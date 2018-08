Klaus Bondam og Rasmus Prehn: Vend den negative udvikling og gør bagsædebørnene til cyklister

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Husker du dengang, du lærte at cykle? Følelsen af frihed, da far eller mor gav slip på kosteskaftet bag din saddel? Suset i maven, da du hjulede af sted uden støtte?

De fleste voksne danskere vil svare ja. Men det er ikke sikkert, at vores børn svarer ja, når de bliver voksne. Vi oplever desværre en udvikling i Danmark, hvor færre og færre børn bruger cyklen som dagligt transportmiddel. I stedet er vi godt i gang med at gøre vores børn til bagsædebørn.

Allerede for 10 år siden advarede Sundhedsstyrelsen om, at andelen af børn, der bliver kørt i bil til skole, er steget med 200 procent på bare 30 år. Og hvor det i 1990’erne var 7 ud af 10 børn, der selv cyklede i skole, er det tal ifølge Cyklistforbundet i dag nede på godt 5 ud af 10 børn. Det er synd og skam, for cyklen giver let adgang til den portion daglige motion, der er så vigtig for også børns sundhed og trivsel.

At kunne cykle giver også børn frihed, selvstændighed og selvtillid. Det gør en kæmpestor forskel for både det enkelte barn og hele familien, når børn og unge kan transportere sig selv rundt til venner, fritidsaktiviteter og sport.

Derfor skal vi vende de senere års negative udvikling og gøre bagsædebørn til glade og varige cyklister. Heldigvis er det sådan, at børn cykler, når vi voksne skaber mulighederne. Derfor skal vi i familierne, i skolerne, i byrådene og i Folketinget bakke op om børns cykling. Vi har et fælles ansvar og forskellige opgaver.

Skolerne har mange muligheder for at bakke op om cykling. Det skal for eksempel være trygt og nemt at ankomme på cykel til skole med god cykelparkering tæt på indgangene.

For byrådspolitikere skorter det heller ikke på muligheder: Adskil cykeltrafikken fra biltrafikken omkring skolerne, og brug fartnedsættelse og stopforbud lige uden for skolen, for bare at nævne det mest oplagte. Folketinget har også et stort ansvar: Vi skal have en ny national cykelpulje, hvor kommunerne kan søge delfinansiering af gode og trygge cykelstier både i egen kommune og på tværs af kommunegrænserne.

Det sidste er en vigtig pointe, for heller ikke cyklister lever ikke kun i egen kommune. Hvis cyklen skal gøres til det oplagte valg i hverdagen for flere, skal vi tænke i velplanlagte net af cykelstier på tværs af kommunegrænserne. Og ja, der blev i forliget om bedre og billigere kollektiv transport sat 100 millioner kroner af til bl.a. flere supercykelstier og delfinansiering af kommunale cykelprojekter i 2018 og 2019.

Men det er ikke nok. Hvor skal kommunerne gå hen efter 2019? Vejen frem er en fast pulje med tilstrækkelig slagkraft til at sikre de så vigtige gode og trygge cykelstier i alle landets kommuner.

Uden dem sender ingen forældre deres barn af sted på cykel i hverdagen.

Uden dem kan vi vinke farvel til glade børnecyklister. Uden dem kan vi sige velkommen til flere bagsædebørn.