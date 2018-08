Jordemoder: Sundhedsvæsenet er fyldt med homofobi og sexisme

At vi i sundhedsvæsenet udøver homofobi, transfobi, sexisme og racisme, er veldokumenteret i forskning i ulighed i sundhed. Det kræver selvsagt flere ressourcer til et overbebyrdet og nedslidt sundhedsvæsen, hvilket er en politisk prioritering, men desværre viser samme forskning, at jordemødre, læger og sygeplejersker ’på eget initiativ’ lader fordomme, stereotypier, antagelser og gætværk præge behandlingen af bl.a. LGBTQ+-personer.

Forleden stødte jeg på sætningen Do your own work. Or you become work for someone else. Sætningen sigter til, at selv om man bryder med normen ved at være lesbisk og gravid med to fædre, venter barn med en god ven, eller er en gravid mand, så er man ikke forpligtet til at forklare sine personlige valg, sine seksuelle præferencer, sin kropshistorie, eller hvordan man vil opdrage sit barn.

Man har krav på at blive mødt med respekt for sine valg, herunder hvordan man gerne vil tales til, og om, og man har krav på, at sundhedspersonalet oppebærer et minimum af viden om ens livs- og helbredsvilkår.

Opstår der spørgsmål, undren eller moralsk panik hos sundhedspersonale ved mødet med en normbrydende gravid, så er løsningen for personalet to do your work og tage ansvar for situationen. Dette indebærer ikke at insistere på at sige ’far og mor’, fordi man ikke gider sige partner, eller sige ’hun’, når man venligt bliver bedt om at sige noget andet, eller at påstå, at medmødre ikke kan amme barnet, fordi man synes, det er mærkeligt. Der er et konkret stykke arbejde at gøre med at opsøge viden og at arbejde med egne fordomme, erfaringer og privilegier. På politisk niveau gælder det om at få brudt med det karikerede familie- og kønsbillede, som man ofte ureflekteret fastholder. Det gælder både hos Sundhedsstyrelsen, for hospitalsledelserne, for regioner, for kommuner, for den private sundhedssektor og for sundhedsuddannelserne.