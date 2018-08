5 gode råd til nye gymnasieelever: For det første, tag det roligt...

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kære nye gymnasieelever

I disse dage tager I hul på et nyt kapitel af jeres liv. Tre år, der angiveligt skulle blive de bedste nogensinde – intet pres i øvrigt.

Mens I sidder med hovedet i blød over, hvilket outfit I skal have på til introfesten, bringer vi her en servicemeddelelse med gode råd, som vi selv havde ønsket, at vi havde fået med på vejen. En overlevelsesguide til den såkaldte time of your life kogt ned til fem vise bud fra to studenter, der trods alt nåede nogenlunde helskindede igennem.

Tag det roligt, benyt hver en mulighed, du får til at dygtiggøre dig, og lær dine egne grænser at kende

1. Tag det roligt. Gymnasiet er en unik mulighed for at suge læring til sig. Den til tider enorme arbejdsbyrde lærer jer at strukturere jeres tid, men efter tre uger med tolvtimers afleveringer kan læren også være, at alt, hvad man laver, ikke kan blive perfekt. Tag det roligt, benyt hver en mulighed, du får til at dygtiggøre dig, og lær dine egne grænser at kende.

2. Lær af jeres fejl. Vejen til det gode produkt vil altid være fyldt med bump, og kun ved at erkende sine fejl kan man vokse som menneske og som elev. Hvis gymnasiet alene handler om at tage sikre valg mod stribevis af 12-taller, er der ikke plads til udvikling og udfordring.

3. Husk, at lærere og ledelse ikke bider. Lærerne og ledelsen er (for det meste) flinke, og de ved, hvor hårdt gymnasiet kan være. De er der for at hjælpe – med alt fra teenageproblemer til trigonometri.

4. Engager jer – ikke mindst i skolens sociale liv. I gymnasiet hænger sjove bekendtskaber på træerne, men det kræver socialt engagement at plukke de saftige frugter. I udvalg, til fester og til cafeer finder I værdifulde venskaber, der potentielt kan vare for livet.

5. Råb op. I har som gymnasieelever en stærk stemme. Ønsker I at ændre noget på skolen, så er der indflydelse at hente blandt andet i elevrådet. Er I trætte af nulfejlskultur eller nedskæringer, er der også indflydelse at hente, når elevråd står sammen på tværs af landet.

I gymnasiet har I en helt anden platform til at påvirke debatten om jeres fremtid end i folkeskolen. Brug den og råb autoriteterne op.

Så tag det roligt, lær af jeres fejl, husk, at lærere og ledelse er jeres venner, engager jer i skolens sociale liv og råb op, når I har noget på hjerte.

Med det er I godt rustet til gå det nye kapitel i møde.