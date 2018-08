Tømrer: Kultureliten fornægter problemerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

At kunstnere eller andre kulturpersonligheder, som har kendte navne og dermed bedre adgang til medierne, skulle have mere indsigt i samfundsudviklingen end os andre dødelige, har jeg svært ved at se fornuften i.

Og at de skulle have større viden om integration og udfordringerne inden for flygtninge-/asylområdet, virker ganske ulogisk.

I hen ved 30 år er det urimeligt få personer fra kulturmiljøet samt fra den yderste venstrefløj, som har bidraget med opbyggelige eller nuancerede indlæg om de reelle udfordringer, vi som demokratisk samfund har ved at skulle rumme et så stort antal mennesker med muslimsk baggrund.

Min opfattelse er, at man direkte har medvirket til en højredrejning, idet man konsekvent har nægtet at se klart, fordomsfrit og konstruktivt på udfordringerne.

Derved har man i lutter afstandtagen fra, hvad befolkningen oplever i øjenhøjde, skubbet befolkningen fra sig. Man har brystet sig af en særlig tolerance og forståelse over for det multikulturelle, men har glemt at være tolerant over for dem, som havde en anden opfattelse end ’den rigtige’.

Den samme tendens og de samme reaktioner ses i mange af vores nabolande. Den hardcore venstrefløj og kultureliten fornægter problemerne og taler ned til folket, som bliver kastet i armene på højreorienterede partier.

Derfor, kunstnere og kulturpersonligheder: Kom med nogle nuancerede indspark, eller ti helt stille, for vi har ikke brug for, at I skaber flere højrenationalister.