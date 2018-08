Lektor: Hvad nu, hvis vi gav organ-donorerne mulighed for at vælge kun at donere til andre, som har truffet samme valg?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et borgerforslag om automatisk organdonation fra man fylder 18 år, har ramt den politiske dagsorden på Christiansborg. Forslaget har i skrivende stund samlet ikke mindre end 55.507 underskrifter, hvad der må siges at være ganske imponerende, og meget tyder på, at forslaget om formodet samtykke, har bred folkelig appel. Hvad der derimod ikke er særlig imponerende, er den politiske reaktion. De politiske ordførere er nærmest faldet over hinanden i forsøg på at tage afstand fra forslaget uden dog at præsentere andre løsninger.

At der er etiske overvejelser forbundet med indførelsen af formodet samtykke, er åbenlyst, men det bør ikke afholde politikerne på Christiansborg og borgerne i al almindelighed fra at diskutere, hvordan vi kan øge andelen af organdonorer i Danmark.

Der er noget paradoksalt i, at jeg som donor har truffet valget, kun for at mine organer ender i en person, som ikke selv ville se samme valg i øjnene på grund af dovenskab eller etiske kvababbelser.

Vi er i den situation, at patienter dør på ventelisten til et nyt organ, samtidig med at kun 22 procent af danskerne er tilmeldt donorregisteret. Med andre ord: Vi har et problem.

Heldigvis er det et problem, som der er flere mulige løsninger på. Hvis politikerne ikke kan støtte forslaget om formodet samtykke, så følger her et par alternative løsningsforslag:

En af de mere mærkværdige oplevelser som organdonor er, at man bliver bedt om at tage stilling til, hvilke organer man ønsker at donere. Hjerte, nyrer, lunger, hornhinder, lever, tyndtarm, bugspytkirtel og hud. Og så er det ellers bare at sætte kryds. Har jeg et særlig tæt forhold til min tyndtarm eller til min bugspytkirtel? Skal jeg beholde leveren og skille mig af med tyndtarmen? Det er svært at forholde sig særlig rationelt til, men det er selvfølgelig rimeligt nok, at man får valget. Når det er sådan, så lad os indføre endnu en valgmulighed.

Hvad nu, hvis vi gav donorerne mulighed for at vælge kun at donere til andre, som har truffet samme valg? Der er noget paradoksalt i, at jeg som donor har truffet valget, kun for at mine organer ender i en person, som ikke selv ville se samme valg i øjnene på grund af dovenskab eller etiske kvababbelser. Forslaget ville give alle et ganske godt incitament til at træffe valget om organdonation, og så er det ovenikøbet et eksempel, hvor vi alle har absolut lige muligheder. Høj som lav kan vi alle komme i den situation, at det er os, der ligger på bilens kølerhjelm.

Konsekvensen af det er katastrofal for den enkelte og for den familie, som bliver ramt, men kan give muligheden for, at en medborger oplever morgendagen. Undtaget fra reglen om organdonation til andre donorer skulle naturligvis være medborgere, som er for syge eller af andre grunde ikke har mulighed for selv at donere deres organer. Er der en rimelig grund til, at man ikke kan donere sine organer, så skal man ikke straffes for det.

Der er også en anden mulighed, når talen falder på incitamenterne til organdonation, for man kan jo også lade organdonorer kommer først i køen. Vi forstiller os situationen: To mennesker bliver kørt ind på hospitalet som følge af et trafikuheld. De har begge brug for et nyt hjerte, og desværre er der kun et til rådighed. Hvem vælger vi?

Hvis vi rent faktisk indførte det formodede samtykke, ville vi som samfund have skabt en ramme for at diskutere organdonation på en anden måde

Her er svaret åbenlyst: Vi vælger selvfølgelig organdonoren. Det er naturligvis et tænkt og stærkt karikeret eksempel, men det ville give et meget stærkt incitament til at tilmelde sig registeret. Ovenikøbet baserer incitamentet sig ikke på økonomisk vinding, men på en forholdsvis enkel kalkule, en kalkule, hvis resultat formentlig vil være flere organdonorer.