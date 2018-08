Skal professionelle sportsfolk have lov til at svine og leve uden moral?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Endnu en gang blev der kørt Tour de France, og endnu en gang var vi vidner til cykelryttere, der blot smed deres tomme vandflasker og gelposer ud til siden i den skønneste natur.

Kommentatorerne på tv gjorde en ihærdig indsats for at bortforklare denne opførsel med, at der er særlige zoner til bortkastning af affald. Men det er meget svært at forestille sig, at emballage, der smides ned ad en ufremkommelig bjergskråning eller ud over kanten fra en bro, bliver samlet op bagefter.

Det største problem er ikke forureningen langs Tourens etaper, men den milliard tv-seere, som kigger på og efterfølgende gør som deres idoler. Det kan jeg se her i Sengeløse, hvor der kører mange amatørcykelryttere, som desværre tror, at de er med i Tour de France og blot smider deres plastikaffald ud til siden i den skønne natur. Og nu vi er ved cykelsport, så lad os da lige nævne doping. Doping, som gør, at man kan vinde cykelløb foran en rytter, der er bedre end en selv, og som fortjener sejren mere.

For budskabet er råddent: Det kan betale sig at snyde

Men den stakkels nummer 2, der taber til en dopet cykelrytter, glider hurtig bort i glemslen. Dem, der snød og vandt på det grundlag, får såmænd et kommentatorjob på TV 2. Her er det ikke kun sportsmandens moral, der svigter, men også tv-stationens. For budskabet er råddent: Det kan betale sig at snyde.

Vi har også et stigende problem med spilafhængighed og svage sjæle, der gennem intensiv annoncering lokkes af internationale spilfirmaer til at spille sig selv ud i fattigdom og en endeløs gæld.

Her ser vi Brian Laudrup i en velbetalt rolle som frontfigur. En mand, der har så mange penge, at han ikke behøver at lave noget resten af sit liv. Om Preben Elkjær har samme formue, tør jeg ikke gætte på, men han er helt sikkert godt betalt af Wellvita, som trods utallige påtaler fra Fødevarestyrelsen sælger kosttilskud, der ikke holder, hvad det lover, men blot giver falske forhåbninger til syge mennesker.

Skat vil man heller ikke betale som professionel sportsmand

Det var heller ikke rart at se Peter Schmeichel hygge sig med Putin, der som en anden diktator ikke holder sig tilbage med at fængsle eller myrde politiske modstandere. Schmeichel, som absolut heller ikke behøver at tjene mere, men som alligevel er til salg for penge.

Skat vil man heller ikke betale som professionel sportsmand. Selv om man tjener flere penge, end man på nogen måde har brug for, snyder såvel Ronaldo som Neymar og Messi. Hvilket er langtfra første gang, vi ser dette fænomen. Tænk bare på Steffi Graf og Boris Becker, der som tennisspillere snød i skat for millioner. Noget, den danske golfspiller Søren Hansen i øvrigt også blev dømt for. Og selv om det ikke direkte er snyd, så er det ikke ligefrem prisværdigt, at alle de store stjerner flytter adresse til skattely, så snart de begynder at tjene store penge.

Det er da ellers netop her, at man burde have råd til at betale skat i det land, som tog sig godt af en, indtil man ikke længere havde brug for gratis lægehjælp, uddannelse osv. Her ser vi, at moralen halter, ikke kun hos cykelryttere og fodboldspillere, men hos tilsyneladende alle sportsfolk, fra Wozniacki til Tom Kristensen.

Sportsstjerner dyrkes som idoler og fungerer som rollemodeller for utallige unge mennesker. Det burde medføre et større ansvar og en højere moral.

Jeg synes som et minimum, at sportsfolk skulle udelukkes fra at stille op for Danmark, så snart de flytter deres adresse ud af landet. Så må vi se, om sponsorerne synes, det er interessant at støtte en masse stjerner fra Monaco.