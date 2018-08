Poul Aarøe: Drop kritikken af Politiken. Merete Riisager er den mest katastrofale undervisningsminister i mange år

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det var fredag eftermiddag, jeg var vantro, og ordene væltede ud af min mund, som var jeg trådt ud af en film fra dengang, man talte korrekt dansk:

Tja, decideret løgn – – var det vel ikke. ’God, bedre, bedst’ er subjektive størrelser

»Nej, skriver de virkelig det?«, sagde jeg til en kollega. Han grinede af mit altmodische udtryk. På en tavle foran os hang den Kronik, som ville stå i avisen næste dag. Det var Kronikens manchet, der havde gjort mig befippet:

»Kritikken af Merete Riisager er helt forfejlet. Vi har ikke haft en bedre undervisningsminister i mange år«.

Tja, decideret løgn – fake news – var det vel ikke. ’God, bedre, bedst’ er subjektive størrelser. Men derfor kan man jo godt blive overrasket, ja overrumplet. At alt ikke er løgn, betyder dog heller ikke, at det hele er sandt. Og kronikørerne kom særdeles skidt fra start i Kroniken:

»Hvis man skal tro den kampagne, som Dagbladet Politiken har kørt, [...] er store dele af skole- og uddannelsesverdenen stærkt utilfredse med undervisningsminister Merete Riisager«.

Kampagne – hvem, hvad?

For at forstå, hvad der her er på spil, bør læserne vide, at flere af de syv kronikører lever i en forestillingsverden, hvor Politiken er en uddannelsespolitisk kampagneavis, der har en særlig instrumentel dagsorden. Hvor censuren råder, hvor kritikere af skolereformen aldrig kommer til orde, og hvor der kun er én skolepolitisk mission:

At nyttemaksimerende politikere bruger skolen som et kærkomment redskab i uddannelsen af stadig flere fodsoldater til den ustoppelige konkurrencestat.

Eller som de skriver i Kroniken:

»Dagbladet Politiken og reformstøtterne [...] vil forstå livet forlæns og leve det baglæns: Her skal børnene lære at tilpasse sig en allerede defineret fremtid. De skal opfylde statsdefinerede læringsmål fra fødsel til død uden sans for fortidens erfaringer og med et blindt blik på fremtidens fastlagte krav. De fagprofessionelles opgave er her reduceret til at sikre børn og unges opfyldelse af de forudbestemte mål og at dokumentere, i hvor høj grad og hvor omkostningseffektivt målene opfyldes«.

Well, jeg har været lederskribent på denne avis i over 10 år og har skrevet i hundredvis af ledere og kommentarer om skole og uddannelse. Jeg kender altså om nogen de begreber, refleksioner og ræsonnementer, der tegner avisens holdning til uddannelse. Og jeg har uendeligt svært ved at genkende det billede, som kronikørerne fremstiller af Politiken.

Mon ikke også Politikens læsere har? Personligt vil jeg i hvert fald gerne se kronikørerne finde frem til de citater i en leder eller en signatur i Politiken, der argumenterer for, at børn bare skal »opfylde statsdefinerede læringsmål fra fødsel til død uden sans for fortidens erfaringer og ...«, ja, bla bla bla, vrøvl vrøvl vrøvl.

Så hvorfor er kronikørerne så sure på Politiken? Det korte svar er, at avisen – i store træk – på lederplads er tilhænger af den skolereform, som et bredt politisk flertal vedtog i 2013, og som kronikørerne – og Merete Riisager – er så inderlige modstandere af.