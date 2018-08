Jurastuderende: Alle skal have lov til at trække er personlig grænse og sige nej tak til håndtryk

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

DF, K og S har haft et forslag oppe at vende om at gøre håndtryk obligatorisk, hvis man vil have dansk statsborgerskab. Ord som ceremoni, at ’underskrive en erklæring’ samt tvungent håndtryk kan intet andet end at minde om en religiøs bevægelse. Der mangler blot et bål, hvor alle skal holde i hånd, danse rundt om bålet i taknemmelighed over for staten og naturligvis slutte med et amen.

Og der er noget, de har glemt: Man kan give hånd, men samtidig opføre sig fuldkommen respektløst. Man kan også lade være og samtidig være yderst respektfuld og høflig. Hvis en person virkelig vil samfundet det onde og ødelægge sammenhængskraften mellem os, skal de nok give hvem som helst hånden og derefter give den hele armen. Et håndtryk betyder intet, hvis personen alligevel har onde intentioner.

Hvordan skal en underskrivelse af en såkaldt loyalitetserklæring samt tvungent håndtryk på nogen som helst måde sikre, at du har at gøre med en person, der respekterer kvinder, mener, at alle skal have lige adgang til arbejdsmarkedet, og ikke er en undertrykker?

På et tidspunkt talte jeg med en venstrepolitiker. Samtalen gik på, at der er nogle lande, hvor det kulturelt er normalt at gnide næser mod hinanden, fordi det er normen, når man hilser.

Jeg spurgte så, om vi måske skulle gnide næser for at hilse ordentligt på hinanden. Han var meget tæt på at røre min næse, sådan tre til fem millimeter fra, men jeg nåede at dreje mit ansigt væk hurtigt nok.

Blot fordi hans grænse er fuldkommen ikke-tilstedeværende på dette område, så er det jo ikke ens betydende med, at jeg deler samme grænse. Det samme kunne lige så godt gælde håndtryk. For nogle er det over grænsen, for andre er det ikke, hvor underligt det end lyder.

Det er et personligt valg, religiøst eller ej. Det handler trods alt om at røre et andet menneske. Og det vedkommer hverken en politiker eller ens familie, om man har lyst til at tage del i det.