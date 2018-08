Asienforsker: Vi bør overveje, om ikke der skal være grænser for den danske Kina-begejstring

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Danmarks officielle udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2017-18 advarer regeringen om, at »de tektoniske plader er i bevægelse«, og at vi navnlig skal koncentrere os om fem strategiske udfordringer: migration, terror, Brexit, Rusland, Arktis og globalisering.

Paradoksalt nok ignorerer strategien fuldstændig det allermest åbenlyse tektoniske nybrud: Kinas opstigning som stormagt.

Man kan indvende, at Kina ikke er nogen udfordring, men derimod en strategisk partner for Danmark. 2018 markerer således tiårsjubilæet for indgåelsen af en omfattende strategisk partnerskabsaftale med Kina. I samme periode har skiftende regeringer gjort deres ypperste for at afpolitisere forholdet til Kina for i stedet at indgå en lang række vidtforgrenede samarbejdsaftaler med de kinesiske myndigheder.

Alt imens arbejder embedsapparatet for fulde omdrejninger for at promovere og understøtte danske erhvervsinteresser på det lukrative kinesiske marked.

I Beijing indikerer de seneste officielle udmeldinger, at man er ved at indstille sig på stormagtsrivalisering, om end der for en sjælden gangs skyld har lydt murren i krogene fra tilhængere af en tilbagevenden til Deng Xiaopings forsigtigere udenrigspolitiske linje

Men inden Danmark modtager sin velfortjente jubilæumsgave – pandaerne Mao Sun og He Xing – bør vi spørge os selv, om ikke der er grænser for, hvor tætte relationer Danmark bør have til Xi Jinpings Kina.

Der er i hvert fald mindst tre grunde til at genoverveje vores forhold til Kina og til at tage debatten nu, hvor landets udenrigspolitiske elite er i færd med at formulere en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi.

For det første har den politiske udvikling i Kina oplevet en række tilbageskridt, siden Xi kom til magten i 2012.

Vi har således været vidne til en tilbagevenden til tidligere tiders enstrengede og magtfuldkomne ledelsesstil frem for den noget mere pluralistiske og kollektivt orienterede tilgang under forgængeren Hu Jintao.

Samtidig vokser den politiske overvågning og forfølgelse af menneskerettighedsaktivister samt andre oppositionelle røster, hvilket flittigt dokumenteres af bl.a. Amnesty International og Human Rights Watch. I Hongkong vokser bekymringen for, om Kinas centralregering fortsat vil respektere byens særlige selvstyremodel, mens taiwanernes blomstrende demokrati konstant udsættes for sabelraslen fra magthaverne i Beijing.

Men det er især det kinesiske regimes fremfærd i Tibet og ikke mindst Xinjiang, der burde mane til eftertanke på Slotsholmen. I Xinjiang udsættes uighurerne, en tyrkisksproget muslimsk minoritetsgruppe, i øjeblikket for en så omfattende og systematisk ’antiradikaliseringskampagne’ – med angivelig hundredtusinder interneret i ’genopdragelseslejre’ – at det giver mindelser om Mao-æraens totalitære undertrykkelsesregime.

Et menneskerettighedspanel i FN satte i sidste uge for første gang fokus på overgrebene i Xinjiang, som kineserne blankt afviser som grundløse beskyldninger.

For det andet praktiserer Xi en langt mere selvsikker og selvhævdende udenrigs- og sikkerhedspolitik med henblik på at forme omverdenen, så den bedre tjener kinesiske interesser.

Selv om det ofte er Kinas landindvindinger og militarisering af Det Sydkinesiske Hav, der trækker overskrifter i de internationale medier, udøver kineserne reelt væsentlig større indflydelse med checkhæftet. Massive kinesiske investeringer kombineret med stærke handelsinteresser har skabt politisk følgagtighed blandt mange af Kinas samarbejdspartnere, herunder europæiske lande som Grækenland, Ungarn og Tjekkiet.

Udrulningen af Kinas nye silkevejsprojekt – et strategisk signaturprojekt for Xi – vil efter alt at dømme forstærke denne udviklingstendens.

At et opstigende Kina nu for alvor folder sig ud som en stormagt med mod på at revidere den internationale orden, kan næppe overraske. Men det er foruroligende, at Kina i stigende grad fremstår som et forbillede for verdens autoritære regimer, hvis ønske om økonomisk vækst og politisk stabilitet synes perfektioneret af de kinesiske magthavere.