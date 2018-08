Folketingskandidat om statsborgerskab: Vi kunne også kræve, at de skal stå på hovedet, synge »slabadubadelle, jeg elsker frikadelle« og sluttelig æde en skovsnegl

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er besynderligt og bekymrende, at politiske flertal hele tiden strammer kravene til statsborgerskab.

Før sommerferien kom seneste stramning, og nu foreslår K og DF, bakket op af Socialdemokratiets indfødsretsordfører, Astrid Krag, at det skal være et krav, at nye statsborgere skal give hånd til den nyopfundne ceremoni, hvor de skal tildeles statsborgerskab.

Vi kunne vel ved samme anledning stille krav om, at de skal stå på hovedet, synge »slabadubadelle, jeg elsker frikadelle« og sluttelig æde en skovsnegl.

Der har bredt sig en opfattelse af, at et statsborgerskab er en slags præmie, man kan få for eksemplarisk opførsel alt efter den herskende tendens og menneskesyn hos statsmagten.

Men et statsborgerskab er en grundliggende borgerrettighed, hvis du opholder dig permanent og lovligt i et land. F.eks. retten til at stemme til et folketingsvalg og få et pas.

Det er klart at der skal være en tilknytning mellem borger og stat samt et ønske fra borgeren om et statsborgerskab, men det er der også, hvis du f.eks. er født og opvokset i Danmark. Det kan også være rimeligt med et krav om, at man skal kunne gøre sig forståelig på dansk – altså gennemføre en almindelig samtale.

Nogle argumenterer med, at det handler om respekt. Man skal respektere danske værdier.

Jeg vil gerne fortælle en lille historie om respekt. Jeg har en god ven, som har fungeret som praktiserende læge i Danmark i over 30 år. Hun har bevaret sit statsborgerskab i sit oprindelige hjemland, men vil gerne være dansk statsborger, bl.a. så hun kan stemme til et dansk folketingsvalg.

Hun har været hele møllen igennem, danskprøve, danskhedstest osv. Skulle det så være et udtryk for respekt at sige til hende: Du har gennemført ansøgningsproceduren med skiftende stramninger, du har arbejdet i 30 år som praktiserende læge, ordnet vores fodvorter, haft fingeren oppe i røven på os for at tjekke vores prostata og vaccineret vores børn, men hvis du ikke giver hånd, beklager, så respekterer du ikke danske værdier og er ikke værdig til statsborgerskab.

Skulle det være udtryk for respekt?

Jeg finder det tværtimod respektløst.

Demokrati handler om inklusion. Det handler om empati og evnen til at kunne sætte sig ind i andres situation. Det handler om at beskytte mindretal og give dem samme rettigheder, som man selv har.

Statsborgerskab handler om demokrati. Ikke om en præmie for veludført disciplinering.