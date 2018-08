Gymnasielærer: Håndtryk er en norm, og vi lovgiver ikke om normer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I disse dage debatteres det, om kommende danske statsborgere skal give hånd ved den ceremoni, hvor de får tildelt statsborgerskab.

Forslaget fra DF, K og S, der signalerer intolerance og snæversynethed, er ment som en fremstrakt hånd, men ender som en kold skulder til nye statsborgere. Det bliver derfor et paradoks, fordi snakken ellers ofte går på, at vores danske værdier blandt andet er tolerance og frisind. Maskeringsforbuddet og nu forslaget om det tvungne håndtryk viser netop det modsatte.

Argumentet for forslaget er, at et håndtryk er en måde at vise respekt på, men at lovgive om, at der skal gives hånd, er en måde at vise disrespekt over for nye statsborgere på. Forslaget er et farligt skråplan at bevæge sig ud på: Hvad bliver det næste – skal nye statsborgere tvinges til at holde jul?

Der er netop den afgørende forskel på skikke, vaner og traditioner, som et håndtryk er, at folk ikke er tvunget til dem, som de derimod er med lovgivning, der skal håndhæves med hård hånd.

Og hvordan kan man vide sig sikker på, at et håndtryk er en garanti for loyalitet over for den danske stat? Der er en overhængende risiko for, at håndtrykket bliver proforma, får den stik modsatte effekt og skubber den nye statsborger længere væk fra danskheden.

Jeg er enig i, at man kan komme ud i akavede situationer ved ikke at give hånd, og at der kan opstå misforståelser, hvis ikke man stikker poten frem. Men selve debatten om, at man skal give hånd for at være dansk, er forkert. Den normativitet, der gennemsyrer lovgivningsiveren, når det gælder, hvordan folk skal gebærde sig, frem for hvordan de bør opføre sig, er mig imod.

Lad os i stedet gøre kommende statsborgere til gode statsborgere ved at give dem en håndsrækning, og lad os så tale om, hvordan vi sikrer den bedste integration, så kommende statsborgere ikke sidder på deres hænder, i stedet for at bruge energi på at gøre skikke til love.

Hvis integrationen styrkes, kommer håndtrykket helt af sig selv. Tvang og lovbefalede håndtryk skubber blot den nye statsborger længere væk i forhold til at tilegne sig dansk kultur.