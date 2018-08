Advokat til Pape: Tre måneders fængsel har ikke en større præventiv virkning end en betinget dom med samfundstjeneste

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har gjort det til sin politik at slå sig op på de kriminelles bekostning. Sidste skud på stammen er, at Pape vil begrænse anvendelsen af betingede domme til personer, der har udøvet vold for første gang. Folketingsmedlem Trine Bramsen (S) har som sædvanlig straks fulgt trop.

Det lyder besnærende og giver indtryk af handlekraft, når en politiker fremfører, at straffene skal forhøjes, og vi skal have færre betingede domme. En rigtig supermand. Ingen har sympati for de kriminelle. Der er tale om en meget svag gruppe, hvorfor det er letkøbt at fremkomme med den slags politiske budskaber.

Det luner og styrker selvtilfredsheden hos det etablerede Danmark, når politikerne kører løs mod de kriminelle. Det er dejligt at have de kriminelle, som nogle man kan sætte sig selv i relief over for. Vi er de gode, og de er de onde. Social selvhævdelse.

Men hvor er ministerens helhedsforståelse henne, herunder hensynet til sammenhængskraften i Danmark og til, at lovovertrædere ikke begår yderligere kriminalitet.

Ministeren fremfører, at hårdere straf vil få potentielle lovovertrædere til at tænke sig om. Realiteten er, at ingen lovovertræder på gerningstidspunktet gør sig forestilling om straffens størrelse. Og der er ingen dokumentation for, at tre måneders ubetinget fængsel har en større præventiv virkning end en betinget dom med samfundstjeneste.

Alle, der arbejder med de kriminelle, er enige om, at betingede domme er langt mere formålstjenlige end en ubetinget fængselsstraf. Virkningen af den førte politik er overfyldte fængsler. Det giver øget polarisering og øgede rekrutteringsmuligheder for banderne. Vi risikerer at gå i USA’s fodspor, hvor fængslerne er blevet en industri, og som en uhyggelig stor andel af den sorte mandlige befolkning har gjort bekendtskab med.

Justitsministeren forventer nærmest, at den dømte siger tak for sin fængselsdom. Uanset at en person har gjort noget forkert, er vedkommende inderligt imod at skulle i fængsel. Det er et meget voldsomt indgreb. Fængselsstraf opbygger en grad af had til det danske samfund hos den dømte. Jo længere straf, jo større had. En rationel kriminalpolitik går selvfølgelig ud på, at kriminelle handlinger skal sanktioneres, men der skal være en balance, således at den dømte ikke ekskluderes af samfundet.

Den stadige agitation for højere straf har i sig selv medført en øget brændemærkning af de kriminelle. Det er ikke rationelt. De fleste lovovertrædere er kun kriminelle i meget kort tid, ofte nogle få sekunder set i forhold til et langt livsforløb. De fleste gerningsmænd fortryder det, de har gjort.

Det er ikke rationelt, at uhensigtsmæssig adfærd i et kort tidsrum skal ødelægge alt det positive, der er i det pågældende menneske.

Det er ofte en presset situation, der er årsag til gerningsmandens handling. Andre gange handler det om at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Alle mennesker kan komme i en så presset situation, at vedkommende begår en strafbar handling. En straffesag kan blive et problem for os alle.

Brændemærkningen af de kriminelle bør stoppe. Der bør satses på en rationel kriminalpolitik med mindre fordømmelse og nedværdigelse af lovovertræderne og bl.a. med øget anvendelse af betingede domme og samfundstjeneste.