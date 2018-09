Mogens Lykketoft: Radikale er paradoksalt nok blevet det parti, der har gjort mest for at styrke Dansk Folkepartis indflydelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I løbet af mere end 37 års arbejde på Christiansborg har jeg kæmpet for samarbejde mellem socialdemokrater og radikale – først som medlem af Ankers socialdemokratiske mindretalsregering, så i opposition under Schlüter og siden i vores fælles regering under Nyrups ledelse i et tillidsfuldt samarbejde med Marianne Jelved.

Jeg mener, at det er vigtigt, at S og R og venstrefløjen enes om mest muligt for at sikre den danske velfærdsmodel bedst muligt.

Mogens Lykketoft Født 1946, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Hans politiske karriere omfatter hvervene som skatteminister, finansminister og udenrigsminister. Mogens Lykketoft var formand for Socialdemokratiet i årene 2002-05. Han var formand for Folketinget 2011-15 og var 2015-16 formand for FN’s Generalforsamling.

Det er mellem disse partier, der eksisterer fælles holdninger om det allervigtigste for vort samfund og vores verden – en langt mere ambitiøs indsats for at redde klimaet og realisere en udvikling, der er både socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig.

Som dansk politik har udviklet sig, må mål og middel i den nærmeste nye omgang være en socialdemokratisk mindretalsregering, der kan fastholde dette overordnede synspunkt.

Der er ingen som helst tvivl om, at det overvældende flertal af dem, der stemmer på Radikale Venstre eller Alternativet, ønsker at komme af med Lars Løkke Rasmussens regering.

De har kun afsky tilovers for udsigten til, at Løkke Rasmussen fortsætter efter valget og lukker Dansk Folkeparti ind i regeringen.

Derfor er det uforståeligt, at de to partiers ledere, Morten Østergaard og Uffe Elbæk, i de seneste uger har lagt sig i selen for at skabe maksimal usikkerhed om deres vilje til at støtte til Mette Frederiksen som ny statsminister.

Dermed bidrager de kun til endnu en gang at øge Dansk Folkepartis magt i dansk politik.

Den ulykkelige kendsgerning er, at de krav, som nuværende og tidligere radikale gennem de seneste 17 års valgkampe har stillet til Socialdemokratiet om lempeligere udlændingepolitik, har været den væsentligste årsag til de borgerliges valgsejre.

Man har opnået at gøre det let for de borgerlige at betvivle Socialdemokratiets evne og vilje til at stå fast på, hvad partiet selv har stemt for.

Derfor er Radikale, stik mod deres erklærede hensigter og ønsker, blevet det parti, der uden skyggen af tvivl har gjort mest for at styrke Dansk Folkepartis indflydelse. Nu risikerer de endda at hjælpe DF i regering!

Jeg forstår udmærket, at Radikale og Alternativet er uenige i nogle af de udlændingestramninger, der er gennemført af et meget bredt flertal i Folketinget – inklusive Socialdemokratiet.

Men særligt for Radikale Venstre burde det være let at forstå, at noget, man har stemt for før et valg, kan være noget, man kan og vil vedstå, hvis der også er flertal for det efter et valg: Det var af samme grund, Margrethe Vestager til vores store fortrydelse under Thorning-regeringen insisterende på at fastholde de dagpengenedskæringer, som Radikale havde stemt for under den foregående borgerlige regering.

Man kan da fristes til at mene, at alt det aktuelle postyr – også Pernille Skippers totalt langt ude krav om at blive opfattet som statsministerkandidat – er en fis i hornlygte

Radikale kunne i dag med stor beklagelse tage Socialdemokratiets holdning i udlændingepolitikken til efterretning, men tilføje, at de i et samarbejde med Socialdemokratiet tror, at der kan sikres en endnu bedre integrationsindsats og en væsentligt større indsats til bistand for det overvældende flertal af verdens flygtninge, der befinder sig i nærområderne til konflikterne.

Man kan da fristes til at mene, at alt det aktuelle postyr – også Pernille Skippers totalt langt ude krav om at blive opfattet som statsministerkandidat – er en fis i hornlygte.

Alle ved jo inderst inde godt, at der kun er to mulige statsministerkandidater.