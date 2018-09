Studerende: Hver uge spiller jeg fodbold med kvinder på asylcentre. Og jeg er sikker på, at det gør en forskel

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi har diskuteret flere gange, hvorvidt vi kan gøre en egentlig forskel. Jeg og de andre trænere. Vi er som vestlige, unge kvinder vokset op i den brede middelklasse uden store kriser eller sorg tæt på.

Langt de fleste af os er i tyverne, vi går på universitetet og bor i københavnerlejligheder, som vi har været heldige at få gennem forældrekøb eller vores øvrige netværk.

Vi går under betegnelsen ’de ressourcestærke’ og har overskud til at passe et fuldtidsstudium, venner, fester, sport, kæreste, familie og minsandten også vores frivillige arbejde.

Sidstnævnte tilvalgte jeg for 3 år siden, da jeg manglede et studierelevant job.

Det skulle gerne omhandle idræt, da jeg på daværende tidspunkt læste en bachelor i idræt på Københavns Universitet.

Der var ikke noget lønnet studiejob, der rigtig passede mig, så jeg valgte at tage med til en træning i en lille nystartet forening, der arbejder med kvindefodbold på asylcentre.

Vi kalder projektet for Asylum United. Nu tager jeg og de andre frivillige trænere til både Asylcenter Avnstrup og Asylcenter Sandholm to timer ugentligt for at spille fodbold med nogle kvinder, som aldrig har rørt en fodbold før.

Disse kvinder er tynget af sorg over at have mistet, de er langt fra deres hjemland og lever med en konstant frygt for og uvished om deres skæbne.

De er i alle aldre, former, nationaliteter, religiøse overbevisninger og seksuelle orienteringer.

De er lige så forskellige som dig og mig.

Nogle fortæller os deres historie, mens andre forbliver tavse.

Da jeg kom ind i projektet, var jeg skeptisk over for fodboldspillet som middel. Jeg tænkte, det ville være svært at motivere kvinderne, som ikke havde forudgående kendskab til spillet, andet end at det mest af alt var en sport for mænd og drenge i deres hjemlande.

Jeg var meget mere optaget af legens positive effekt. Nu leger vi nærmest mere, end vi spiller fodbold.

Kvinderne er ellevilde med de mest simple og barnlige lege. Det virker, som om der ikke er nogen grænse for, hvad vi kan få dem til.

Jeg husker tydeligt Munira under sten-saks-papir. Vi var sammen om legen. Den, der vandt, skulle jagte den anden ned over baglinjen. Hun grinede næsten helt hysterisk, når hun blev jagtet. Selvom hun har rundet de 40 år, morede hun sig som et barn.

Den måde hun så mig i øjnene på, viste, at vi havde noget særligt, lige nu og her.

Men gør vi en forskel for kvinderne? Jeg kender selv idrættens kvaliteter indgående. Jeg mærker idrættens positive virkninger som et boost i min egen hverdag, næsten uanset hvilken type idræt jeg dyrker.

Jeg finder glæden i at være kropslig og social sammen med andre.

Jeg tror inderligt på, at idræt kan gøre en forskel for det enkelte individ, og jeg er helt sikker på, at kvinderne oplever den træning og det samvær, vi har hver onsdag, som menings- og betydningsfuldt.

Nogle gange kan jeg få en følelse af skam over, at mine indendørssko er nye. At jeg har en nyere iPhone, eller at jeg kan køre hjem og handle ind til lige præcis den aftensmad, jeg har lyst til.

At jeg modtager 5.200 kr. om måneden af staten for at dygtiggøre mig og læse på universitetet.