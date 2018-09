Sanger efter musikportal gjorde hendes video aldersbegrænset: Der er intet seksualiseret over en helt naturlig krop

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Efter at have udgivet en single med en særdeles smuk og poetisk musikvideo produceret af Lasse Spang Olsen bliver jeg nødt til at stille følgende spørgsmål: Er nøgenhed farligt?

Det kommer sig af, at efter 15.000 visninger på blot fire dage på en stor international musikportal har man valgt at gøre videoen aldersbegrænset, fordi vores børn ikke skal risikere at se en helt naturlig nøgen krop på deres mobil eller pc.

Det betyder, at man nu skal bruge login for at se videoen. Men det betyder, at rigtig mange voksne mennesker af den grund også vil opgive at se videoen, da de ofte ikke har en kode eller ikke erindrer, at de har en.

Det unaturlige i vores samfund er blevet så naturligt, at vi blot accepterer det og ikke længere kan rumme naturen selv

I musikvideoen bruger jeg elementerne og lader kroppen indgå som en naturlig og æstetisk del af disse. Jeg galoperer (fuldt påklædt) i de mønske bakker, og i solopgangens skær skuer jeg eftertænksomt ud over vandet fra klintens tinde.

Jeg hopper på hovedet i vandet i Taarbæk og bliver ét med vand og skyformationer og hele Moder Jord. Der er jeg nøgen, jeg er fri, jeg er ét med naturen.

Jeg ses også delvis nøgen i et par røgscener, som skal symbolisere manifestation af en livsvigtig handling.

Eksplicit nøgenhed var ikke tilsigtet, men opstod som en naturlig del i den kunstneriske proces og skal altså symbolisere manifestation, renselse og forening med naturen.

Der er intet seksualiseret eller vulgært over videoen, men det havde ironisk nok ikke krævet login, hvis der i stedet for naturlige bryster og behåret skød rent faktisk var det.

Vores børn må åbenbart gerne se alle de overseksualiserede videoer, der er derude, hvor kvinder og mænd behandler hinanden som ofre og herskere, men æstetisk og poetisk kunst med den nøgne naturlige krop i centrum kan ikke tillades.

Dette er ikke et surt opstød eller en dom over, hvad andre kunstnere gør, blot en stille undren over, at det unaturlige i vores samfund er blevet så naturligt, at vi blot accepterer det og ikke længere kan rumme naturen selv.

Er det sådan en afstand, vi ønsker at skabe til det, der burde være det mest naturlige i verden?

Se videoen her: