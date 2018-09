Forældre til handikappede børn appellerer til Frederiksbergs politikere: Jeres planlagte besparelser kan betyde, at vores børn aldrig får en uddannelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Frederiksberg Kommune har fremlagt et budgetforslag, hvor Skolen ved Nordens Plads – kommunens eneste egentlige specialskole – skal beskæres med 20 lærerstillinger, svarende til en tredjedel af lærerne. Endvidere skal de 20 stillinger alene tages fra spor 1 og 2 (af 3), hvor hhv. udviklingshæmmede og børn med autisme går. Disse spor har 46 lærere, så det er næsten halvdelen af dem, der skal spares væk.

Medunderskrivere Katalin Alexa Király Broholm Trine Nygaard Elleby Bastian H. Nygaard Elleby Sabrina Jasmina Rokbani Rasmussen Eva Kyed Østerlind Jette Bjørnstrup Hansen Hanne Sofia Svendsen Marianne Søvsø Julie Tine Aspe-Gürtler Maria Edith Lindholm Gausdal Johanne Riishøj Pernille Pang Helle H. Bjerregård Dorthe Kragh Hansen Belangela G. Tarazona Preben Raae Hansen Hanne Frydenlund Larsen Frank Petersen Rikke Rask Anita Mygh Eva-Marie Helsted Ravn Stephanie Roux Wolke Ulrik Roux Wolke Nina Jensen Katja Nielsen Ann Skov Madsen Bianca Vitting Montenegro Lars Friis Eriksen Svend Helsted Ravn Vis mere

Vi forældre til skolens dejlige, men i forvejen hårdtprøvede, børn er målløse over, at kommunen vælger at skære så massivt lige netop her, hvor børnene har ekstra stort behov for og gavn af undervisning. Det kan næsten kun tilskrives en fejlagtig, kommunal formodning om, at det kan være lige meget med uddannelse af handikappede børn.

Mange af børnene på Skolen ved Nordens Plads har faktisk gode muligheder for at få en uddannelse og et godt liv, hvis de får målrettet støtte gennem skolegangen. Skolen har hidtil formået at give disse børn læring og at hjælpe dem til at blive særdeles velfungerende.

De foreslåede besparelser medfører imidlertid en alarmerende risiko for, at mange af skolens elever ikke får en afgangseksamen fra folkeskolen. Hvis man fjerner næsten halvdelen af lærerne, fjerner man samtidig muligheden for at differentiere undervisningen, hvilket netop er det, skolen gør med så stor succes.

Mange af skolens klasser består af børn på tre-fire alderstrin med forskellige handikap, hvorfor undervisningen foregår i mindre hold, så den kan målrettes det enkelte barns evner og vanskeligheder. Dette vil med nedskæringerne ikke længere være muligt. Skolen bliver dermed til et opbevaringssted, hvor børn med vanskeligheder kan være i hverdagene, men hvor de ikke får hjælp til at komme videre med den formelle uddannelse.

Det frie skolevalg gælder ikke handikappede børn

Kommunen fremfører, at man ikke mener, at det vil give et dyk i fagligheden, hvis der skæres 20 lærerstillinger på skolen (sic!). Man underbygger postulatet med et forsøg fra 2016, som gav skoleledelsen større bevægelsesfrihed til selv at bestemme personalesammensætningen. Nu hedder det sig fra politisk hold, at besparelserne egentlig bare er en videreførelse af den alternative personalesammensætning. Flere politikere nævner, at skolen nu vil kunne bringe andre fagligheder i spil, f.eks. fysio- og ergoterapeuter.

Med al respekt: En fysioterapeut kan ikke lære vores børn matematik. Især i forhold til autismesporet giver disse udmeldinger ingen mening.

Rent økonomisk er budgetforslaget et selvmål. De elever, som nu er i trivsel, er i højrisiko for at udvikle depression, angst og stress, hvis hverdagen ikke fungerer. Mange af skolens familier kan fortælle, hvordan den ene forælder tidligere har måttet gå hjemme for at tage sig af et barn med angst og skolevægring, og hvordan familien har modtaget tabt arbejdsfortjeneste mv. fra kommunen.

Nu sætter man igen disse familiers trivsel og økonomi på spil. Hvis halvdelen af lærerne forsvinder, er det jo ikke sådan, at vi har alternative skoler at ty til. Det frie skolevalg gælder ikke handikappede børn.