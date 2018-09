»Min metode er meget enkel«: Blogger gør op med ghosting, datingfænomenet, hun kalder djævlens værk

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ghosting er djævlens værk. Datingfænomenet, hvor man forsvinder fra jordens overflade, burde ophøjes til at være ordet, der beskriver min generation.

Det samme er den lidt mere subtile, men stadig superfrustrerende og på ingen måde i orden kort-for-hovedet-besked, hvor der bliver svaret på det spørgsmål eller udsagn, du sendte, men så heller ikke mere.

Faktisk er den næsten værre, fordi forfatteren bag – på trods af at vedkommende ingen intention har om rent faktisk at se den person igen, han/hun lige har svaret – alligevel nu kan gemme sig bag det faktum, at vedkommende jo svarede.

Jeg har derfor taget det på mig at gøre op med ghosting, med ikke-beskeder, med manglende direkte afvisninger og med troen på, at det i orden at gøre ovenstående ting

Man opførte sig altså ikke som den klassiske douche, der boller, siger ’vi ses’ og så derefter forsvinder ud af den blå luft for evigt.

Men man lyver for sig selv, for det er akkurat lige så douchy at komme med et ikke-svar, som det er ikke at komme med et overhovedet.

Det er ikke, fordi jeg ikke som sådan forstår det. Det er aldrig fedt at skulle afvise nogen. Det er ubehageligt og meget lidt rart, og derfor er det også meget nemmere bare at lade som ingenting.

At håbe, at den, du enten ikke svarer, eller som du sender et ikke-svar til, fatter, hvad det betyder, uden at du behøver at sige det.

Jeg forstår det egentlig godt, men det gør det ikke mere okay af den grund.

Min metode er meget enkel:

1. Jeg ghoster aldrig.

2. Jeg sender ikke ikke-beskeder.

3. Jeg dropper aldrig nogen efter en enkelt runde lagengymnastik. (Medmindre han viser sig at overskride mine grænser, når jeg beder ham om at lade være).

Og derudover, og det er her, den vigtigste del i mit opgør mod ghosting og generel dating-nederenhed kommer:

4. Jeg finder mig ikke i, at ovennævnte ting bliver gjort mod mig. Jeg ignorerer ikke, at der ikke bliver svaret. At han på usagt vis forsøger at komme ud af det, vi har haft gang i. Eller at han virker, som hvis Prince Charming og Mr. Right havde fået en søn, lige indtil han får lov at komme op i mig.

I stedet pointerer jeg det. På en sober, jeg-er-ikke-sur-jeg-er-skuffet-måde. Jeg fortæller, hvordan jeg føler.

Jeg forventer, at en voksen mand godt kan finde ud af, at sige ’tak, men nej tak’ på en pæn og ordentlig måde

At jeg gerne ville have fortsat med at ses.

At jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke kommer til at ske, men at det jo desværre er sådan, det er, nogle gange, og at der ikke er noget at gøre ved det.

Og så fortæller jeg, at selv om vi ikke kan forvente noget af hinanden som sådan, så synes jeg stadig ikke, at det er i orden, at han ikke tager sig tid til at fortælle mig, at han ikke længere har lyst til at fortsætte vores bekendtskab.

At jeg forventer, at en voksen mand godt kan finde ud af, at sige ’tak, men nej tak’ på en pæn og ordentlig måde, især efter at vi har tilbragt en god del tid sammen.





Og så ønsker jeg ham held og lykke og en dejlig dag. For ligesom der ikke er nogen grund til at ghoste et andet menneske, så er der heller ingen grund til at være passiv-aggressiv.

Jeg har ikke prøvet min opdragelsesteknik af på nok mænd til, at jeg kan sige, om det har en generel effekt.

En gang har jeg fået et meget, meget undskyldende svar, en anden gang har jeg intet hørt.

Og jeg ved jo ikke, hvad der foregår inden i mænd (eller kvinder), der får sådan en besked.

Jeg ved bare, at jeg håber, at det gør noget. At det får dem til at tænke over, om det mon ikke ville være bedre bare at sige det. Og om det ikke også føles bedre at behandle sine medmennesker på en ordentlig måde.