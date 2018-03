20-årig single: Slet Tinder, og red den uddøende kærlighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Ej, skal vi ikke spille Tinder?«.

Det er lørdag eftermiddag, og jeg sidder med min veninde i Aarhus og venter på et tog. Vi har fem minutter, der skal fyldes ud. Kærlighed er med Tinder blevet reduceret til uforpligtende underholdning. Hvis kærlighed ikke skal uddø, skal vi ændre vores kultur nu.

Den seksuelle revolution fra '68 har i år 50 års jubilæum. Frigørelsen bidrog med mere plads til kvinder og en hyldest til kroppen, men der fulgte også en række konsekvenser.

Næsten hver anden bliver skilt. Flere partier i Folketinget foreslår, at der skal være betænkningstid før skilsmisse. Altså at man ved lov skal tænke sig om, fordi man ikke forventer, at folk gør det af sig selv.

På Facebook kan kvinder i grupper som 'Strikkeklubben pt 3' finde andre kvinder, som skal være lokkeduer for deres kærester. De vil altså teste deres kærestes loyalitet. Med andre ord stoler de ikke på deres partner.

Den livsnødvendige medicin for den døende patient, er romantik

Kærlighed er den næststørste forpligtelse efter at få børn, men vi lever ikke op til det ansvar.

Det ville være så dejligt nemt, hvis vi bare kunne forbyde både lokkeduer og skilsmisser. Men det er blot symptomer på sygdommen, og ikke problemet i sig selv. Selve problemet er, at kærligheden i sig selv er på vej til at uddø.

Den livsnødvendige medicin for den døende patient, er romantik. I Aarhus Universitetsforlags bogserie 'Tænkepauser', har ph.d. og professor Katrine Frøkjær Baunvig skrevet, at romantik er fuld dedikation. Så for at skabe kærlighedsmedicin, skal vi altså finde tilliden og dedikationen frem. To fænomener, som vores Tinder-kultur ikke giver plads til.

Søndag eftermiddag sidder jeg med min veninde i hendes lejlighed i Aarhus. Vi taler om, hvor meget vi ønsker at finde en sød fyr, så vi en dag kan slå os ned på en hyggelig villavej i Højbjerg, få to børn, en hund og to biler.

Hvis vi vil lade kærligheden dø, skal vi bare lade stå til. Men når jeg taler med selv de mest Tinder-swipende mennesker, hører jeg oftest et dybt, inderligt ønske om at finde kærligheden og (d)en eneste ene. Hvis det skal lykkes, kræver det, at vi stopper op, forpligter os, genskaber tilliden og sletter Tinder.