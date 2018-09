Byplanlægger: København, du ligner en neonfarvet hundelort

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg cykler hver dag til mit arbejde i Indre By. Det er ellers ikke et sted, jeg plejede at komme så tit – vesterbrotyper som mig bliver i deres eget kvarter – men siden sommer har jeg haft min daglige gang her.

Hvis du også er en af dem, der holder dig væk, så forstår jeg det godt.

Indre By er et stort åbent sår af bygge- og vejarbejde, som ud over at gøre det helt umuligt at komme frem også får det til at ligne lort med afspærringer, maskiner og opbrudt og inkongruent belægning.

Det minder om noget, man finder i en afdød provinsby i Polen

Når øjnene så hæver sig over jorden, bliver man mødt af affald og efterbyturssnask (det er alle dage og tidspunkter) og et virvar af grimme selvlavede neonskilte, hvor et stykke pap reklamerer for dagens tilbud.

Det minder om noget, man finder i en afdød provinsby i Polen.

Jeg plejede ellers at prale til andre nationaliteter om, hvor fantastisk København er.

Men når jeg selv cykler rundt i Indre By og støder på horder af turister omkring Tivoli og Rådhuspladsen, skammer jeg mig.

Hvorfor er det, at vi som by kan afholde utallige events og arrangementer, men ikke kan fjerne affald? Hvorfor sørger vi ikke for, at vores by tager sig bare lidt godt ud for både danske og udenlandske turister og ikke mindst alle os, der bor i byen?

Hvis man mangler inspiration til, hvordan det kunne tage sig ud, kan man jo besøge Jægersborggade på Nørrebro, hvor en aktiv forening har omdannet en hærget hashgade til en hyggelig, lokalforankret butiks- og cafégade.

Det kan handle om noget så simpelt som fælles skilte og ensretning af det grafiske udtryk eller en mere overordnet strategi for, hvilke butikker og barer der skal befinde sig hvor.

Det kan være, du læser det her og tænker: Brokkerøv, gå dog hjem til Vesterbro, og fint – det gør jeg bare.

Men hvad med alle de danske og udenlandske turister, som hver år besøger byen?

Hvad med alle dem, som vi bruger tusindvis af markedsføringskroner på at tiltrække til den årlige pride, eller som kommer i deres kæmpe cruises?

Mon de penge er særlig godt givet ud, når oplevelsen i byen bliver neonfarvet hundelort?

Jeg tvivler.