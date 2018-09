Det kan tage op til 16 år at blive speciallæge: Hvor mange djøf’ere skal der til at udregne, hvornår nye praktiserende læger er klar til at nedsætte sig i almen praksis?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Regeringen barsler med en ny altomvæltende sundhedsreform i efteråret, hvilket minder borgerne om, at et folketingsvalg venter.

Vi bliver fyldt med ord, planer og løfter, der i min levetid oftest er blevet stående som ord planer og løfter eller er blevet udført med katastrofale konsekvenser.

Lad mig kort beskrive et sundhedsvæsen set fra min stol som mangeårig praktiserende læge: En praktiserende læge har seks års universitetsuddannelse og derefter op til 10 års uddannelse i diverse lægespecialer, inden han nedsætter sig.

Den mangel på praktiserende læger, vi ser nu, og som vil accelerere i de næste få år, kan derfor i bedste fald afhjælpes om 10-15 år.

Almen praksis skal som en af utallige opgaver diagnosticere og behandle de mest almindelige sygdomme inden for specialerne.

Dertil skal lægen blandt de 100 tilfælde af hoste hos rygere i en efterårsmåned finde den ene, der har begyndende lungekræft, og den ene ud af tusind kvindelige patienter, som klager over rumlen i maven, der har æggestoks-kræft.

Han skal være skarp og finde nålen i høstakken hver dag.

Hvis han sender halvdelen, eller blot en tiendedel af ovenstående patienter til yderligere undersøgelse på ambulatorierne, bryder hospitalsvæsnet sammen.

For få år siden opsagde Region Hovedstaden aftalen med de praktiserende læger om lægevagtsdriften for at hjemtage denne.

Derved er lægevagten ikke blot blevet dyrere og dårligere, men konsekvenserne af at sætte en øjenlæge til at vurdere mavepine hos et barn ser vi nu. Øjenlægen sender fornuftigvis alle børn, som han fagligt ikke kan vurdere, til yderligere undersøgelse på hospitalet.

Her benytter børnespecialisten sin tid på at se forkølede børn i ørerne. Resultatet er belastede børneafdelinger, hvor børn, der kan afklares af en praktiserende læge, stjæler tiden fra de virkelig syge børn.

I de senere år er patientarbejdet i almen praksis også blevet udfordret af administrative opgaver uddelt med rund hånd af diverse styrelser.

Hvor mange djøf’ere skal der til at udregne, hvor mange 57-årige praktiserende læger, der går på pension om 10 år?

Registreringer i databaser, kontrolbesøg af administrativt personale og en syndflod af attester oven i almindeligt bureaukrati, som enhver erhvervsdrivende slås med.

Fra diverse kontorer udstedes tåbelige forordninger af personer uden kendskab til det faglige arbejde.

Patienter, jeg har kendt i en menneskealder, skal jeg ikke blot identificere ved at udspørge om CPR-nummer, men også skrive i journalen, at det er gjort, ligesom en lang række andre juridiske besværgelser skal journaliseres for at undgå en sur smiley ved kontrolbesøgene.

Når regeringen taler om oprustning af det nære sundhedsvæsen, er det i bedste fald uvidenhed, i værste fald vildledning af befolkningen.

Hvor mange djøf’ere skal der til at udregne, hvornår nye praktiserende læger er klar til at nedsætte sig i almen praksis, når uddannelsen varer op til 16 år?

Hvor mange politikere skal der til for erkende, at samfundets institutioner falder fra hinanden?