Professor i klinisk medicin: Det kan faktisk være farligt at give hånd. Er du indlagt, kan du risikere at dø af det

At give hånd er en del af vores kultur. Helt fra barnsben lyder det: Kan du nu pænt give hånd! Det fortsætter gennem hele livet og signalerer gensidig respekt og venlighed.

Og dør en af vore kære, står vi parat til at give og modtage et varmt håndtryk til og fra alle, der har deltaget i begravelsen.

Men håndtrykket har en bagside. For ikke så mange år siden blev det slået stort op. Det kan være farligt at give hånd. Ikke alene kan du blive smittet, men du kan også risikere helt ufrivilligt at komme til at smitte andre.

Kan det virkelig passe, at det i forebyggelsens højborg, Danmark, skal komme så vidt, at en lov sammenkobler danskhed med risikofyldt adfærd?

Og er du indlagt på et hospital, kan du ganske enkelt risikere at dø af et venligt håndtryk.

En avisoverskrift lød: ’Det er lige så farligt at give hånd som at ryge’. Så noget måtte gøres.

Og det blev der. Håndtryk i sundhedssektoren blev begrænset, og alle vegne blev opstillet spritautomater, så de håndtryk, der stadig skal gives, kan ske med kemisk rensede hænder.

Nu taler ingen om risikoen ved håndtryk.

Tværtimod er håndtrykket blevet symbolet på selveste danskheden – en forudsætning for at få dansk statsborgerskab.

Det er ikke nogen lille sag, for kommer loven, vil vi alle begynde at give hånd til højre og venstre. Det skal jo nødig hedde sig, at man ikke er rigtig dansker.

Så hellere en adfærd, der fremmer unødig smitterisiko.

Så kære politikere, besind jer.

Giv hinanden hånd på, at I ikke vil vedtage en lov, der danskstempler håndtrykket.