»Kulturhistorisk vandalisme«: Arkitektforeningen kritiserer affredning af Vikingeskibsmuseet

I Arkitektforeningen vil vi gerne udtrykke vores bekymring over det, vi opfatter som en politisk affredning af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Kulturministeriets embedsmænd, Det Særlige Bygningssyn og de tekniske rapporter har konkluderet, at hallen kan bevares gennem restaurering og højvandssikring.

De, der hævder, at bygningen ikke kan sikres i tilstrækkelig grad til, at vikingeskibene også er sikret, taler imod fageksperternes konklusioner.

Der er således tale om en politisk affredning, der svækker det i øvrigt velfunderede og væsentlige arbejde, som Kulturministeriet løfter for at sikre dansk kulturarv for eftertiden.

Arkitekturen er en bærende bestanddel af vores kulturarv, og der er bred faglig enighed om, at Erik Christian Sørensens værk fra 1969 hører til blandt de bedste eksempler på en markant arkitekturstrømning i det 20. århundrede, brutalismen.

Det er arkitekturhistorisk misrøgt at dømme denne tids arkitektur ude, og det er kulturhistorisk vandalisme at fjerne tidsperioder fra vores fælles historiske referenceramme.

Vi ved ikke i dag, hvordan vores efterkommere vil forstå det 20. århundredes arkitektur, eller hvilken arkitektur de vil værdsætte.

Ved at slette sporene fratager vi kommende generationer muligheden for selvstændigt at tage stilling til den.

Vikingeskibsmuseet er ikke det første fredede hus, der står foran væsentlige udfordringer i forhold til bygningens sundhed, omgivelser og funktioner.

Vi har i Danmark mange inspirerende eksempler på, hvordan vi med den kendte danske restaureringsarkitekt Johannes Exners ord kan »lade fortiden fortælle og nutiden leve«.

Sammen med sin hustru, Inger Exner, stod han selv bag omdannelsen af Koldinghus. Koldinghus blev ikke affredet i forbindelse med den nytænkende sikring af ruinen, og det restaurerede Koldinghus er blevet et tilløbsstykke og et varemærke, der skaber stolthed i byen.

Det kræver ikke en affredning at skabe en ny og stærk fremtid for Vikingeskibsmuseet. Det bekræfter Det Særlige Bygningssyn, som i sin vurdering har lagt op til en pragmatisk bøjning af fredningskriterierne.

En løsning, der kunne redde arkitekturen og skibene samt give mulighed for nogle af de udvidelser, museet har efterspurgt, men som kulturministeren altså vælger at overhøre.